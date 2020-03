Les joueurs de Naples ne pourront pas partager de bouteilles d’eau

La panique du coronavirus a poussé les dirigeants médicaux de Naples, rival du FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions, à élaborer un manuel avec une série de recommandations pour éviter la contagion dirigée vers les joueurs de la première équipe partenopeo. Parmi les slogans à suivre désormais, les joueurs incluent de ne pas partager les bouteilles d’eau lors des entraînements et des matchs.

03/04/2020

Agir à 18h51

CET

SPORT.es

Raffaele Canonico, médecin hygiéniste en chef de Naples, a également discuté avec les joueurs pour expliquer comment ils devraient faire face à ce problème et réduire les risques. Dans le décalogue qui a développé le club «azzurri» contient une série de recommandations. Les médecins ont demandé aux joueurs de limiter les déplacements le jour de repos, d’éviter également les endroits bondés, comme les restaurants, les cinémas ou les théâtres, et même de réduire les visites familiales autant que possible.

Les mesures proposées comprennent également le lavage répété des mains et l’utilisation d’une seule bouteille d’eau pendant les entraînements et les matchs. Autrement dit, chaque joueur et chaque membre du personnel auront leur propre.