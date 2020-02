Les joueurs de Tottenham Hotspur ne parviennent pas à combler les lacunes en matière de blessures alors que Chelsea profite des quatre meilleurs avantages

Ross Barkley du Chelsea FC se bat pour la possession avec Davinson Sanchez de Tottenham lors du match de Premier League entre Chelsea et Tottenham Hotspur à Stamford Bridge, Londres le samedi 22 février 2020. (Photo par Ivan Yordanov / MI News / NurPhoto via .)

Les joueurs de Tottenham Hotspur ne font tout simplement pas assez pour faire face à Harry Kane et Son Heung-Min. Alors que n’importe quelle équipe serait durement touchée avec deux joueurs de haut niveau manquants, le reste de l’équipe ne parvient généralement pas à en faire assez sur le terrain.

Les joueurs de Tottenham Hotspur n’en font pas assez alors que Chelsea profite des quatre premiers

Haute pression a disparu

L’une des principales caractéristiques du règne de Mauricio Pochettino à Tottenham Hotspur et, en fait, son séjour à Southampton était la haute presse. Ne jamais donner aux défenseurs la paix et traquer les joueurs d’opposition partout sur le terrain. Cela a depuis longtemps disparu. Alors que tous les regards sont tournés vers les cauchemars offensifs des Spurs, c’est au milieu de terrain et en défense que des inquiétudes encore plus grandes se cachent.

Chelsea a à peine dépassé la deuxième vitesse à Stamford Bridge dans ce match entre deux équipes en lice pour les quatre premiers. Tanguy N’Dombele a été signé et considéré comme montrant l’intention de Tottenham cette saison. Contre Chelsea, il a fait preuve d’un talent juste avant d’être éliminé par Jose Mourinho. Cela mis à part, il ne semble pas du tout en forme. Son début de remise en forme et sujet aux blessures à sa carrière à Tottenham soulève des questions sur son test de condition physique lorsqu’il a signé pour la première fois avec le club. 65 millions de livres sterling semblent un très mauvais rapport qualité / prix.

Harry Winks est plus lent qu’il ne l’était il y a deux saisons et sa passe est latérale ou à un joueur adverse. Le backline de Chelsea avait tellement de liberté. Tout comme leur milieu de terrain.

Malheurs défensifs

Une équipe de Jose Mourinho garant le bus n’a rien de nouveau. Les joueurs de Tottenham Hotspur sont actuellement incapables de défendre en tant qu’unité. Cela rend la tactique naïve d’un gestionnaire aussi expérimenté. Japhet Tanganga et Davinson Sanchez ont tous deux bien joué et sont sûrement l’avenir de Tottenham. Toby Alderweireld était terriblement hors de position pour le premier match d’Olivier Giroud. Pire encore, Tottenham a accordé trois tirs à Chelsea avant que le ballon n’entre finalement au poteau proche d’Hugo Lloris. Ce n’est pas la première fois que le gardien vainqueur de la Coupe du monde s’en rend coupable.

Le deuxième but est venu d’un bon coup de Chelsea. Lorsque le ballon est venu à Marco Alonso qui a fourni une belle finition, il n’avait personne autour de lui. Pas de milieu de terrain ni de défenseur. L’espace qui lui a été accordé si tôt dans la seconde moitié était incroyable. Jan Vertonghen semble avoir terminé à ce niveau. Ralentir et perdre le ballon trop souvent. Un grand serviteur des Spurs, mais il sera sûrement déplacé en été.

Les joueurs doivent faire leur travail

Les tactiques de Jose Mourinho contre Chelsea et en Ligue des champions contre RB Leipzig en milieu de semaine ont été négatives. Il a mis en place son côté pour essayer de ne pas perdre plutôt que d’essayer de gagner les matchs et a perdu les deux.

Cela dit, lorsque les joueurs de football professionnels franchissent cette ligne blanche, ils ont encore du travail à faire. Les joueurs de Tottenham Hotspur ne le font pas pour le moment. Les joueurs peuvent s’adapter à n’importe quelle formation. Ils ont ce travail parce qu’ils sont des professionnels. Contre Chelsea et RB Leipzig, trop de disparus.

Les blessures font mal, mais les problèmes de Tottenham Hotspur s’aggravent

Traverser cette période sans deux attaquants de pointe allait être difficile pour Jose Mourinho et Spurs. Les problèmes sont plus profonds que cela. Ne pas acheter un attaquant en janvier était une autre erreur dans la fenêtre de transfert de Spurs et Daniel Levy.

Les Spurs et Daniel Levy n’ont pas réussi à consolider une défense grinçante. Mauricio Pochettino a semblé suivre la ligne en ce qui concerne les transferts. Jose Mourinho est une bête totalement différente. Ses commentaires après la défaite contre Chelsea étaient sûrement dirigés dans une direction et à l’attention d’un homme en particulier;

“Regardez Chelsea, ils ont joué un attaquant vainqueur de la Coupe du monde, le deuxième attaquant de l’Angleterre sur le banc et le deuxième attaquant de la Belgique dans les tribunes. Nous n’avions pas de grévistes sur le terrain, pas de grévistes sur le banc et deux à l’hôpital. »

La blessure de Son était un mauvais timing. Harry Kane, Moussa Sissoko sont absents depuis un certain temps.

Daniel Levy aime se tenir à l’écart des projecteurs et se met rarement devant la caméra. Jose Mourinho prospère sous les projecteurs. Si Daniel Levy pense qu’il aura un été tranquille, il est dans un réveil brutal. Jose Mourinho et le monde du football peuvent voir que les joueurs de Tottenham Hotspur ont besoin de se ressourcer, de se recentrer et de se motiver. Certains ont également besoin de passer à autre chose. Avec ou sans Kane et Son, des performances comme celles de Chelsea et à domicile à Leipzig ne sont pas acceptables.

Ensuite, Wolverhampton Wanderers au Tottenham Hotspur Stadium avant un match nul de la FA Cup contre Norwich, encore une fois à domicile. Si les joueurs de Tottenham Hotspur ne se décrochent pas, leur saison sera terminée avant que le printemps n’ait eu la chance de s’épanouir.

Photo principale