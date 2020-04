Les joueurs demandent aux clubs un plan de prévention du travail

Les joueurs vont demander aux clubs les plans de prévention du travail pour un retour imminent à l’activité la semaine prochaine, même si c’est individuellement.

29/04/2020 à 20:54

CEST

C’est la principale conclusion de la réunion que ce mercredi LaLiga a tenue avec l’AFE En plus de cela, la Ligue leur a confirmé que ce sera la semaine prochaine lorsque l’entraînement en solo commencera.

Les préoccupations des footballeurs sont spécifiquement conformes aux articles 14 et 18 de la loi susmentionnée. Le premier parle du droit à la protection contre les risques professionnels. Le premier dit ce qui suit:

Droit à la protection contre les risques professionnels.

“1. Les travailleurs ont droit à une protection efficace en santé et sécurité au travail.

Le droit susmentionné suppose l’existence d’un devoir corrélatif de l’employeur de protéger les travailleurs contre les risques professionnels.

2. Conformément au devoir de protection, l’employeur doit garantir la sécurité et la santé des travailleurs à son service dans tous les aspects liés au travail. À ces fins, dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur procédera à la prévention des risques professionnels en intégrant l’activité préventive dans l’entreprise et en adoptant autant de mesures que nécessaire pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. , avec les spécialités incluses dans les articles suivants sur le plan de prévention des risques professionnels, l’évaluation des risques, l’information, la consultation et la participation et la formation des travailleurs, les actions en cas d’urgence et les risques graves et imminents, la surveillance des santé et par la constitution d’une organisation et des moyens nécessaires dans les termes établis au chapitre IV de la présente loi.

3. L’employeur doit respecter les obligations établies par la réglementation sur la prévention des risques professionnels.

5. Le coût des mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail il ne devrait en aucun cas incomber aux travailleurs.

Le second fait référence à que l’employeur doit informer les travailleurs:

Information, consultation et participation des travailleurs

1. Afin de remplir l’obligation de protection établie par la présente loi, l’employeur adopte les mesures appropriées pour que les travailleurs reçoivent toutes les informations nécessaires concernant:

a) Risques pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail, à la fois ceux qui affectent l’entreprise dans son ensemble et chaque type d’emploi ou de fonction.

b) Les mesures et activités de protection et de prévention applicables aux risques indiqués dans la section précédente.

c) Les mesures adoptées conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.

Dans les entreprises qui ont des représentants des travailleurs, les informations mentionnées dans cette section seront fournies par l’employeur aux travailleurs. par l’intermédiaire desdits représentants; toutefois, chaque travailleur doit être informé directement des risques spécifiques qui affectent son travail ou sa fonction et des mesures de protection et de prévention applicables à ces risques.

2. L’employeur doit consulter les travailleurs et permettre leur participation, dans le cadre de toutes les questions affectant la sécurité et la santé au travail, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi.

Les travailleurs auront le droit de faire des propositions à l’employeur ainsi qu’aux organismes de participation et représentation prévue au chapitre V de la présente loi, visant à améliorer les niveaux de protection de la sécurité et de la santé dans l’entreprise & rdquor ;.

En plus de cette requête, dans L’AFE considère comme clé la réunion qu’il y a ce jeudi de la CSD avec le groupe de tâches au sein duquel se trouvent le syndicat lui-même et la RFEF et où il espère qu’ils détailleront davantage comment le protocole de retour à l’activité est élaboré pour les footballeurs et les clubs. Ce même jeudi l’arrêté ministériel qui établit cette phase 0 et les séances d’entraînement en solo du football professionnel étaient déjà connus.

En ce qui concerne Aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne le fonds d’aide que la Ligue et le syndicat ont commencé à négocier.