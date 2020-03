Les joueurs d’Italie et d’Espagne écrivent à l’UEFA: «Suspendez les matchs» | Primapagina

L’AIC revient pour élever la voix. Après la menace de grève le week-end dernier, l’Association italienne des footballeurs se fait entendre à nouveau avec une déclaration commune avec l’AssoCalciatori espagnol. “La situation italienne, espagnole et européenne concernant la grave crise sanitaire due à la propagation du virus Covid19 nous met face à des décisions douloureuses et malheureusement inévitables”, lit-on dans la note. “Trois matchs entre les équipes italiennes et espagnoles sont programmés cette semaine. Valence-Atalanta a été joué à huis clos, mais aujourd’hui, le gouvernement espagnol a relevé le niveau d’urgence en interdisant tous les vols à destination et en provenance d’Italie. En Italie, le niveau d’urgence nationale augmente d’heure en heure. Jouer à Milan dans les prochains jours mettra de nombreuses personnes en danger pour leur santé. Les voyages entre l’Italie et l’Espagne dans les prochaines semaines seront de plus en plus compliqués et dangereux. De même, les matches retour de la semaine prochaine risquent fortement de devoir se dérouler dans des conditions d’urgence pour les deux pays “.

LA DEMANDE – “AIC et AFE” poursuit la libération “conjointement demandent donc à l’UEFA de suspendre les matches impliquant des équipes italiennes et espagnoles afin de les disputer dans des conditions de plus grande sécurité et avec moins d’urgence dans les deux pays. Le coronavirus devient un thème européen et non plus seulement italien. Nous espérons qu’une réflexion approfondie sur l’ensemble du calendrier des compétitions européennes sera également menée à la lumière des nouvelles qui s’aggravent d’heure en heure “.