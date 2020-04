“Les joueurs doivent s’entraîner, la science ne dit pas le contraire”

Claudio revient pour parler Lotito. Le président de la Lazio il a été interviewé par Lazio Style Radio sur la situation des coronavirus et à quel point cela affecte le football en Italie.

Les mots de Lotito

«Tout d’abord, je veux souligner le fait que personne ne veut prendre la santé des citoyens et de leurs employés sous le radar. J’ai lancé l’idée de faire des tests car, au-delà du tampon, il est possible de vérifier la présence de certains anticorps qui démontrent ou non la présence du virus. Ce que j’ai toujours soutenu, c’est que toutes les activités de travail, si nonobstant l’autorisation des préfets, peuvent se dérouler dans des conditions optimales, sans risque de contagion. Je n’ai pas compris pourquoi une personne qui est athlète ne peut pas exercer son activité. Ce n’est pas une question de jeu, mais de travail: nous parlons de personnes qui, si vous les bloquez pendant 2-3 mois, créent un traumatisme parce qu’elles perdent leur condition. Donc, s’il y a toutes les conditions idéales, comme dans notre cas à Formello, il n’y a pas de risque de contact et de contagion. “

Lotito n’a aucun doute: “L’athlète qui a une meilleure condition physique que les autres, qui a un contrôle médical 24h / 24, je ne comprends pas pourquoi il n’a pas à s’entraîner. Aucun protocole scientifique ne dit le contraire. Je respecte pleinement les règles de l’Etat, mais aucun avis médico-scientifique ne met en danger la santé des joueurs lors de leur activité. Et je répète le concept: la formation n’est pas un fait ludique, mais un fait de travail, tout comme c’est pour un travailleur d’aller à l’usine. Cependant, j’espère que la situation s’améliore maintenant et je m’attends à ce que vous repreniez bientôt la formation, toujours en pleine conformité avec les règles. Le centre sportif du Latium, qui est l’un des plus grands d’Italie, dispose du personnel adéquat pour poursuivre son activité. “

Et encore: “Nous avons tout pour continuer le business: nous avons les masques, les gants, les lunettes. Nous sommes parmi les plus préparés dans ce secteur. Nous avions déjà pris toutes ces précautions il y a un mois et demi. Je ne comprends donc pas pourquoi ne pas continuer la formation. Nous respecterons toutes les règles, mais je ne comprends pas la raison de cette décision. “

En conclusion: «Je ne fais pas de comparaisons, mais je peux dire que nous avons perfectionné nos besoins. Ceux qui viennent à Formello doivent être dans des conditions idéales et doivent avoir la bonne harmonie pour mener leurs affaires au mieux. Nous sommes une grande famille, les joueurs sont méticuleusement suivis par des professionnels, soucieux de la santé des joueurs eux-mêmes. Nous essayons de former le corps, l’esprit et de nourrir l’esprit. Avec nous, l’individu doit augmenter la valeur du collectif, nous sommes une grande équipe et chacun apporte sa contribution. “