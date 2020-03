Les joueurs du Bayern Munich décident de réduire leurs salaires en raison de l’épidémie de coronavirus

MUNICH, ALLEMAGNE – 13 mars: une vue générale à l’extérieur de l’Allianz Arena le 13 mars 2020 à Munich, en Allemagne. La ligue de football allemande DFL (Deutsche Fussball Liga) a annoncé aujourd’hui que le prochain jour de match 26 se jouerait comme prévu. Tous les matchs seront joués à huis clos par mesure de précaution contre la propagation de COVID-19 (Coronavirus). Un report du mardi 17 mars 2020 au début avril sera de nouveau discuté lors de leur assemblée générale du lundi 16 mars 2020. (Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .)

Avec la pandémie de coronavirus affectant le football dans presque tout le monde, de nombreuses équipes de football ont accepté de réduire les salaires. Les équipes de football n’appartenant pas à la ligue ont suggéré que les équipes pouvaient survivre dans ces conditions difficiles de vente de billets. Le Bayern Munich est désormais l’un des derniers grands noms à passer à l’action.

Les joueurs du Bayern Munich baissent les salaires

Le coronavirus a mis un terme incertain à toutes les compétitions de la ligue supérieure, laissant les fans et les clubs dans le doute quant à son redémarrage. Le Bayern Munich et d’autres grandes équipes ont été mis à rude épreuve par cette épidémie en termes de ventes de billets et autres bénéfices.

Les joueurs ont commencé à soutenir leurs équipes dans ces moments difficiles en réduisant leurs salaires pendant l’épidémie de coronavirus. Selon le Telegraph Football, les joueurs du Bayern Munich ont récemment rencontré le conseil d’administration au sujet de la crise.

Réunion du Bayern Munich

Une réduction de 20% de leur salaire a été convenue entre les joueurs eux-mêmes et le conseil d’administration pendant l’arrêt du football. Les joueurs impliqués étaient des personnes comme Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thiago Alcantara, David Alaba, Joshua Kimmich et Thomas Muller. Le conseil d’administration, dirigé par Karl Heinz Rumenigge, a pris cette décision, bien sûr avec l’aide des joueurs pour éloigner le club du risque de problèmes financiers. Cela n’a pas affecté les autres membres du personnel employés par le club.

Contributions d’autres clubs

Cela est le plus susceptible de susciter un intérêt pour d’autres clubs qui emboîtent le pas dans les autres grandes ligues telles que la Premier League, la Serie A, la Ligue 1 et d’autres. Le Borussia Dortmund et d’autres membres de la Bundesliga ont pris des mesures similaires pour lutter contre la route cahoteuse à venir, le Borussia Mönchengladbach étant le premier à appliquer cette idée. Pendant cette période, les clubs risquent de faire faillite en raison de l’absence de vente de billets et du fait que les joueurs reçoivent des salaires élevés des finances du club alors qu’aucun match n’est joué.

