Les joueurs entrepreneurs ont des problèmes avec le Real Madrid: enquête de Jovic | Ligue d’Espagne

Le scandale est au Real Madrid, cette fois au nom des hommes d’affaires qui font leur août dans les bureaux du président Florentino Pérez.

Le problème est lié à une enquête menée par la Garde civile et l’Agence fiscale de plusieurs joueurs, dont Fali Ramadani, le représentant de l’une des dernières embauches, Luka Jovic.

Le crime présumé serait le blanchiment d’argent, apparemment pour des signatures fictives.

Fali Ramadani, qui représente également des joueurs comme Miralem Pjanic ou Kalidou Koulibaly et les autres agents auraient utilisé, selon le journal ABC, un club à Chypre, l’Apollon Limassol pour effectuer des transferts présumés qui ne se sont jamais vraiment produits et qui auraient été truqués uniquement pour Entrer de l’argent illégalement en Espagne, afin d’acheter des demeures luxueuses, des yachts et d’autres extravagances.

Dans le cadre de l’opération Lanigan, les autorités ont enregistré des maisons, des bureaux et une longue liste de mouvements dans les îles Baléares, Barcelone, Madrid, Malaga, Séville, Almería, Valence, Asturies, Guipúzcoa, Vitoria et Pontevedra, a rapporté le journal madrilène.