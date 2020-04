Les joueurs et les entraîneurs de Leeds bénéficieront d’une augmentation de salaire »Soccer press

Mercredi 08 avril 2020

Le deuil des “ paons ”, Andrea Radrizzani, a apprécié le geste du personnel en réduisant et en reportant la collecte de leur salaire pendant la durée de la crise des coronavirus, c’est pourquoi l’homme d’affaires a proposé une augmentation de salaire de 2% une fois qu’il revient à la normale.

Les réductions de salaire des écoles et des organismes techniques et de gestion en raison de la crise des coronavirus sont devenues courantes pendant la crise des coronavirus en Europe. Cependant, maintenant le geste vient des propriétaires à leurs joueurs.

Leeds United, l’un des clubs qui a pris l’initiative en Angleterre, a décidé de reporter la collecte de leurs salaires et de la réduire de moitié lors de la suspension du football par COVID-19, dans le but d’aider les finances du club et d’éviter les licenciements. .

Le geste a été apprécié par le duel des «paons, Andrea Radrizzani, qui a proposé une augmentation de 2% des salaires des joueurs et des entraîneurs une fois la crise terminée et la normalité revenue.

Comme l’a rapporté The Sun, les joueurs ont été ravis du geste de Radrizzani à une époque qui n’a pas été facile pour le football. Il convient de rappeler que Leeds était aux premières places du championnat et, une fois la promotion terminée, le club recevra 170 millions de livres sterling.