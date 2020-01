Karl-Heinz Rummenigge est contre la réforme de la Ligue des champions grâce à la participation d’un plus grand nombre d’équipes à la compétition européenne. Le directeur général du Bayern Munich n’a même pas hésité à affirmer qu ‘”il est arrivé à un point où il suffit d’en dire assez. Les joueurs et les entraîneurs doivent se lever et dire assez”, lors de son discours au Football and Business Congress à Düsseldorf .

29/01/2020 à 21:26

CET

Sport.es

Rummenigge a présenté des arguments suffisants pour que la Ligue des champions n’ait pas plus d’équipes participantes qui, pour lui, nuiraient au spectacle et à l’intérêt. “Il n’y a pas de dates disponibles pour une compétition dans laquelle les deux finalistes auraient disputé 21 matchs au total”Il a exposé. Se souvenant qu’en plus, “s’il y avait des groupes de huit équipes, nous aurions de nombreux matchs sans intérêt”, a-t-il déclaré.

À ce stade, le directeur général du Bayern a averti qu’il était temps de dire les choses très clairement. “Les joueurs et les entraîneurs doivent se lever et en dire assez”commenta-t-il.

D’un autre côté, Rummenigge a reconnu le bon travail que la Premier League a accompli pour améliorer les revenus économiques de ses clubs. “Les équipes de Premier participent trois fois plus pour la vente de leurs droits de compétition par rapport au football espagnol, allemand ou français, par exemple. Les Anglais ont très bien réussi “, a-t-il admis.