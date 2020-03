Ole Gunnar Solskjaer, Manager de Manchester United lors du match de la FA Cup entre Derby County et Manchester United au Pride Park, Derby, Angleterre le 5 mars 2020. (Photo de Jon Hobley / MI News / NurPhoto via .)

Pendant une reconstruction, vendre des joueurs qui ne sont plus nécessaires est la clé. Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United l’ont fait depuis la nomination du Norvégien au poste de patron permanent. Ils font des profits en expédiant des joueurs excédentaires et continueront cela pendant l’été. Ce sont les joueurs que Manchester United devrait vendre cet été.

Les joueurs que Manchester United devrait vendre en été

Départs réussis précédents

Dans les deux fenêtres de Solskjaer en tant que directeur permanent chez United, il a déchargé une grande partie du bois mort. Cela a à la fois libéré de l’espace et fait de l’argent, permettant l’arrivée de nouveaux joueurs améliorés.

Les joueurs plus âgés Antonio Valencia et Ashley Young ont tous deux quitté récemment, après avoir servi de longs séjours au club. Ils sont devenus excédentaires par rapport aux exigences de Solskjaer, mais ils ont naturellement dû y aller.

Tout comme celui de Matteo Darmian, qui n’avait guère joué ces dernières saisons avant son départ l’été dernier.

De même, James Wilson avait eu du mal à faire son entrée dans la première équipe de United et était parti en transfert gratuit.

Romelu Lukaku a réalisé leur vente la plus rentable, avec une certaine marge, tout en étant un buteur prolifique, il leur a fait gagner beaucoup d’argent. Son départ a bien fonctionné pour toutes les parties concernées. L’Inter Milan, qui a acheté l’attaquant belge, a désormais un nouvel ajout fantastique à ses côtés; Lukaku a retrouvé la forme qui lui a valu son déménagement à United, et l’équipe de Manchester a reçu environ 75 millions de livres sterling. Alors qu’au début de la saison, United manquait de Lukaku. Maintenant, de nouveaux buteurs ont émergé, et sa vente peut certainement compter comme un succès.

Les joueurs plus âgés avec des salaires élevés Chris Smalling et Alexis Sanchez sont également partis en prêt à l’Italie l’été dernier. Cela aussi a bien fonctionné pour toutes les parties concernées.

Le seul départ de joueur sous Solskjaer qui n’a pas eu beaucoup de sens est le transfert gratuit d’Ander Herrera au Paris Saint-Germain. Le contrat de l’Espagnol a expiré cet été. United, n’ayant pas réussi à lui faire mettre un stylo sur papier, a perdu un milieu de terrain vedette.

Qui devraient-ils vendre?

Bien que de nombreux joueurs dont United n’avait plus besoin aient été vendus, il en reste encore beaucoup à faire.

Les joueurs que Manchester United devrait vendre: gardiens de but

David de Gea

Alors qu’il était autrefois le meilleur gardien de but du monde, David de Gea est tombé de son ancienne gloire. L’Espagnol a connu une période difficile lors de la Coupe du monde 2018 et n’a pas été la même depuis. Il montre toujours des moments brillants, mais il a fait de nombreuses erreurs menant à des buts cette saison. Il est toujours un gardien de but fantastique, mais avec Manchester United ayant une offre aussi riche de gardiens de but de qualité, le départ de De Gea pourrait laisser de la place à Dean Henderson pour revenir du prêt et devenir le numéro un de United. De plus, sa vente constituerait un gros fonds en espèces pour le club qui cherche de nombreuses cibles chères. Bien qu’il reste une figure très appréciée autour d’Old Trafford, il est peut-être temps de laisser le gardien espagnol partir et utiliser les bénéfices efficacement.

Les joueurs que Manchester United devrait vendre: les défenseurs

Chris Smalling

La vente de Chris Smalling pourrait être très avantageuse cet été. L’Anglais a prêté une saison impressionnante en Italie. Mais, avec les positions d’arrière central déjà occupées à United, les Red Devils devraient tirer profit de lui tandis que sa valeur reste modérément élevée. Avec l’intérêt de Roma et de Tottenham Hotspur, entre autres, Smalling pourrait bien les quitter en été.

Phil Jones

Une fois embauché par Sir Alex Ferguson pour devenir le plus grand joueur de l’histoire de Manchester United, Phil Jones a l’air pauvre depuis un certain temps. Le joueur de 28 ans n’a pas eu la carrière réussie dont il aurait pu rêver. Il a eu du mal à entrer dans l’équipe de départ au cours des dernières saisons, avec de nombreux défenseurs centraux devant lui dans l’ordre hiérarchique. Il ne semble pas y avoir de retour pour l’Anglais; il a déclaré plus tôt cette année qu’il ne voudrait pas d’un match de témoignage s’il partait en raison de son impopularité parmi les fans, et son départ en été semble probable.

Marcos Rojo

Un autre défenseur plus âgé en disgrâce à United, Marcos Rojo est actuellement prêté au club d’enfance Estudias. L’Argentin n’a jamais eu une énorme influence sur United, et il reviendra d’un prêt cet été, peut-être pour être vendu. Rojo joue dans sa ville natale familiale et peut souhaiter y faire un retour permanent.

Les joueurs que Manchester United devrait vendre: les milieux de terrain

Jesse Lingard

Joueur apparemment toujours jeune, Jesse Lingard a en fait 27 ans. L’Anglais semblait avoir le talent pour devenir le prochain Xavi quand il était plus jeune, mais le potentiel est resté largement inexploité. Il a connu une autre saison décevante, avec peu de performances affichant la qualité qu’il a précédemment montrée, et avec un intérêt né de Leicester, et United semblant disposé à le laisser partir, Lingard pourrait être en train de quitter Manchester en été, pour le plaisir de nombreux fans.

Andreas Pereira

Comme Lingard, Andreas Pereira semblait avoir un potentiel incroyable en tant que jeune. Il est cependant devenu assez tristement célèbre autour d’Old Trafford. Pereira a eu un temps de jeu constant cette saison, mais on ne peut pas en dire autant de ses performances. Le Brésilien a mal joué cette saison. Il a fait une bonne démonstration occasionnelle, mais a perdu le soutien des fans. Pereira est encore un autre joueur qui est peut-être devenu quelque chose de spécial après avoir floppé de façon spectaculaire. Lui, comme Lingard, pourrait quitter United en été, d’autant plus que les deux joueurs entrent dans la catégorie du bois mort.

Juan Mata

Bien qu’il soit quelque peu controversé, Juan Mata dépasse son apogée. Il a été l’un des meilleurs meneurs de jeu d’Angleterre pendant plusieurs années, mais il vieillit. Actuellement à 31 ans, il a encore beaucoup de qualité à offrir. Mais, avec United cherchant à reconstruire sur les jeunes, ils devraient l’encaisser avant que sa valeur ne diminue trop.

Paul Pogba

Le joueur le plus controversé actuellement à Manchester United est, sans aucun doute, Paul Pogba. Le Français, qui a rejoint le club en 2016, est constamment lié à un éloignement. Certains veulent le voir rester, en liaison avec le nouveau recruteur Bruno Fernandes au milieu de terrain; d’autres fans veulent son départ, gagnant de l’argent pour financer d’autres transferts nécessaires pour combler les lacunes les plus pressantes de l’équipe. Cela restera une controverse jusqu’au jour de son départ, les gens des deux côtés ayant des arguments solides.

Les joueurs que Manchester United devrait vendre: les attaquants

Alexis Sanchez

500 000 £ par semaine ne semblent pas justifiés pour Alexis Sanchez. Depuis qu’il a rejoint United, il n’a pas atteint les sommets de son ancien moi et, bien que Solskjaer l’ait félicité lors d’entretiens, il a peut-être essayé de faire grimper le prix chilien. Il est actuellement prêté à l’Inter Milan avec son ancien coéquipier Lukaku, mais reviendra cet été. Il est peu probable que l’Inter le désire après une mauvaise saison en 2019/20, et United pourrait devoir baisser considérablement son prix demandé pour vendre l’ancien ailier d’Arsenal.

