Les joueurs qui doivent retourner à River en juin

Certains étaient des figures, d’autres sont venus comme un pari et une paire a été promue par le bas. Ce qui est certain, c’est que Tout au long du cycle Gallardo, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités pour ceux qui étaient prêts. Quelqu’un peut-il rompre cette séquence? Nous examinons les cas des footballeurs qui appartiennent à River et sont prêtés dans d’autres clubs jusqu’en juin 2020.

Jorge Moreira: En janvier 2019, il est prêté pour un an aux Portland Timbers de la MLS en échange de 100000 $ et avec une option d’achat de 1,5 pour 50% ou 2,5 pour 100%. La mission, qui a expiré le 31 décembre 2019, a été prolongée jusqu’au 30 juin suivant. Cette fois, c’était gratuit mais avec la même option d’achat. Le Paraguayen a un contrat avec River jusqu’en juin 2021. Cela pourrait être une alternative plus que valable, mais sa condition d’étranger complique son séjour chez le millionnaire qui n’a pas de quotas.

Luciano Lollo: Il est arrivé à River le 29 juin 2016 de chez Racing, en échange de 3,5 millions de dollars. Il était probablement le meilleur défenseur central du football argentin à l’époque. Mais ses blessures constantes ont conduit Gallardo à l’exclure de ses priorités. Au milieu de 2019 et avec seulement 16 PJ, il est allé à Banfield pendant 1 an avec une charge de 150000 $ et une option d’achat de 1,5 de la même devise pour 50%. Il a un contrat avec River jusqu’en juin 2021.

Carlos Auzqui: Après un bon passage dans Hurricane, également prêté, il a eu la chance de rechuter à Lanús. River a reçu 100 000 $ pour le prêt d’un an, plus une option d’achat de 3 000 000 verts pour 100% du laissez-passer. Il a un contrat avec River jusqu’en juin 2021.

Matías Moya: En janvier 2019, il est allé à Banfield en prêt pour un an et demi. L’opération était gratuite mais avec une option d’achat fixée à 750 000 $ US pour 50% des droits économiques.

Joaquin Arzura: Le cas le plus particulier, en raison du nombre de fois où il a changé de club, sans retourner à River. Prêté à l’Almería en Espagne, il y a interrompu son séjour pour se rendre au Nacional de Montevideo pendant 1 an sans frais ni option. Après six mois, il a de nouveau interrompu son contrat et est retourné à Huracán pendant 1 an et sans inculpation. L’option d’achat n’a pas transcendé. Il a un contrat avec River jusqu’au 30 juin 2021.

Alan Marcel Picazo: L’attaquant, qui a fait ses débuts avec le maillot River en 2017, a quitté Villa Dalmine pour le First National. Les numéros étaient sans frais ni option d’achat. Le contrat avec River est jusqu’en juin 2021. Le fait: sa clause est de 15 millions d’euros.

Zacarías Morán Correa: Le milieu de terrain central n’a joué que 90 minutes à River. C’était pour la Copa Libertadores 2017 contre DIM. Aujourd’hui, sans place à Chacarita, il doit retourner chez le Millionnaire qui en détient 85% (les 15% restants appartiennent au joueur) où il a un contrat jusqu’en juin 2021.

En outre, de ceux qui doivent rembourser leurs prêts il y a deux cas à souligner:

Ivan Rossi: En décembre 2019, le Colo Colo du Chili n’a pas utilisé l’option d’achat de 1000000 $ US. Il s’entraîne actuellement seul et a un contrat avec River jusqu’en juin.

Kevin Sibille: Le défenseur n’a pas voyagé en pré-saison et, comme Rossi, il s’entraîne seul en attendant une offre ou la fin de son contrat qui sera donné au milieu de cette année.