Les joueurs qui mettent fin à leur contrat en Europe et pourraient atteindre la Liga MX

Parmi les éventuelles annulations ou non de Closing 2020, différentes équipes du Liga MX Ils planifient déjà leur prochaine saison avec l’intention de se battre avec acharnement pour le titre. Pour cette raison, des institutions telles que Amérique, Cruz Azul, Tigres ou Rayados pourrait être fait à partir des services de ces footballeurs qui fin du contrat dans le vieux continent.

L’un des principaux est Olivier Giroud, attaquant devenu champion du monde en Russie 2018. Le Français de 33 ans pourrait tomber sur le football mexicain pour terminer ici sa carrière de professionnel.

Une vraie bombe est l’Uruguayen Edinson Cavani, attaquant qui sera également libre en été. Cependant, son transfert hypothétique au football aztèque semble compliqué par la nombre d’institutions qui luttent dans le vieux continent.

Deux options viables sont celles de Charles Aránguiz et Pedro Rodríguez Bayer Leverkusen et Chelsea, respectivement. Les deux joueurs plus de 30 ans et, en raison de leur coût pas trop excessif, ils pourraient tomber dans un club au Mexique.

Trois autres footballeurs qui ont mis fin à leur contrat cette année sont David Silva (Manchester City), José Callejón (Napoli) et Mario Götze (Borussia Dortmund). Les premiers rêves de fin sa carrière en Espagne; le second est un légende authentique du club napolitain et le troisième sonne pour renforcer une autre équipe d’Allemagne. Pour cette raison, ils ne sont pas assez viables non plus d’émigrer en Liga MX.

