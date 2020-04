Les joueurs sont dévalués 9 000 millions d’euros

Le football, comme toute industrie de la planète, n’est pas inconscient des problèmes économiques dérivés de la pandémie par le fichu coronavirus. Nous l’avons déjà vu avec ERTE, les réductions de salaire, la nécessité pour les clubs de mettre fin aux saisons pour rester solvables & mldr; Il n’y a pas de football car la santé mondiale passe avant tout.

Mais la santé du roi sport n’est pas de tirer des roquettes. Et l’un des symptômes est la dévaluation des joueurs. Messi ne vaut plus ce qu’il valait. Pas même Mbappé. Ceci est offert par le portail Web du portail Transfermarkt, spécialisée dans l’évaluation des footballeurs sur le marché sur la base de différents modèles de prix, avec une forte participation de la communauté web qui participe à des discussions détaillées sur les valeurs.

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, ‘Transfermarkt’ a décidé de dévaluer tous les joueurs de 20%. Il l’a fait en règle générale, bien qu’il y ait des exceptions. Les joueurs nés depuis 1998 ne baisseront leur prix de marché que de 10%. Il s’agit d’une mesure qui dévalue les joueurs d’environ 9 220 millions d’euros.

Ce changement implique, comme il ne pouvait en être autrement, des modifications dans le grand Top 10 des joueurs les plus valorisés du moment. Une liste subjective de «Transfermarkt» mais dans laquelle la présence de Jadon Sancho se détache au-dessus de Leo Messi. Le jeune attaquant anglais aurait une valeur de marché de 117 millions d’euros tandis que l’Argentin resterait en neuvième position avec 112.

Ainsi, le Top-10 serait mené par Mbappé, qui aurait 180 millions de valeur, 52 de plus que Neymar, qui serait en deuxième position. Dans le troisième serait Sterling, avec 128 millions d’euros, le même que le Brésilien. Salah, Mané, De Bruyne, Kane et Alexander-Arnold fermeraient la liste. Beaucoup de Premier ministre.

Chute aussi en Liga

Les joueurs espagnols ont été dévalués d’un milliard d’euros. Selon «Transfermarkt», «seule la valeur des équipes des 20 clubs de première division diminue de 1 168 millions d’euros, soit une baisse de 18,69% par rapport à la valeur record précédente de 6 249 millions d’euros».

Le fait que le portail dévalue de 20% les joueurs nés avant 98 signifie que les différences entre le Real Madrid et Barcelone augmentent, car les Catalans ont une équipe plus âgée. Ainsi, le Barça tombe à 852,6, le niveau le plus bas des quatre dernières années. Si l’on parle de joueurs et de classement Top 10, la liste est menée par Messi (117 millions), suivi de Griezmann (96) et Joao Félix (81) serait en troisième position.