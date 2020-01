Les journaux enthousiasmés par le retour potentiel de Xavi à Barcelone

À la grande surprise de personne, Barcelone et Xavi dominent la une en Espagne après une journée de spéculations sur le retour du milieu de terrain au Camp Nou.

Il a été rapporté à plusieurs reprises que le Barça avait proposé à Xavi un contrat pour remplacer Ernesto Valverde à la barre après la défaite de jeudi en Super Coupe d’Espagne face à l’Atletico Madrid.

Voici un aperçu de ce que les journaux en pensent samedi:

Le titre de Mundo Deportivo est “The Xavi Offensive” et ils rapportent comment la pression a augmenté sur Valverde après la défaite en Super Cup. Eric Abidal a ensuite rencontré Xavi à Doha pour parler de la prise en charge du club.

AS rapporte que «Barcelone cherche son Zidane». Ils décrivent une «crise au camp Nou» et estiment que Valverde est au bord du sac avec Xavi voulait venir le remplacer.

Le titre du sport est Earthquake Xavi »et dit qu’il a été sonné pour avoir succédé à Ernesto Valverde. Ils rapportent également que le club étudie d’autres options pour prendre le relais après que Josep Maria Bartomeu ait perdu confiance en Valverde.

À L’Esportiu, il y a plus de Valverde sur la première page et parler de la façon dont le cycle est terminé pour l’entraîneur de 55 ans. Ils rendent également compte du voyage d’Abidal et Grau au Qatar pour voir si Xavi retournera dans le club.