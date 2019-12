Les journaux se réjouissent du retour de Neymar à Barcelone

De manière assez prévisible, Neymar est une fois de plus éclaboussé en première page en Espagne après avoir rattrapé Lionel Messi et Luis Suarez pendant les vacances de Noël.

Le trio a été photographié ensemble en Uruguay lors de la célébration après que Suarez a renouvelé ses vœux de mariage et cela semble être suffisant pour alimenter d'autres rumeurs de transfert.

Mundo Deportivo a la photo du trio et le titre «Neymar, Cule» samedi. Ils rapportent que le Brésilien n'a pas renoncé à retourner dans son ancienne équipe et que lui et le Barça tenteront à nouveau de conclure un accord l'été prochain.

Le sport est également enthousiaste à l'idée de voir les trois étoiles ensemble. Ils rapportent que Neymar "a envoyé un message" à Barcelone et au PSG en assistant à l'événement de son ancien coéquipier et en se faisant photographier avec Messi et Suarez. Le Barca aurait du mal à trouver un avant-centre exceptionnel qui les excite et pourrait donc être tenté de reprendre Neymar à la place.

Neymar et Barcelone ne sont pas en première page de Marca, mais il y a toujours un long rapport sur l'avenir du Brésilien. Ils rapportent que le retour de Neymar reste difficile pour Barcelone mais n’est pas impossible et le compare à une partie d’échecs. Beaucoup dépendra des progrès d’Antoine Griezmann et Ousmane Dembele et de la façon dont Neymar se comportera au PSG pour le reste de la saison.