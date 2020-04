Les légendes de Chelsea rendent hommage au grand défunt Peter Bonetti

Date de publication: dimanche 12 avril 2020 7:46

Les grands de Chelsea Petr Cech et Ron ‘Chopper’ Harris ont mené les hommages à l’ancien gardien des Blues et de l’Angleterre Peter Bonetti, décédé à l’âge de 78 ans.

Chelsea a confirmé la mort de Bonetti à la suite de ce qu’il a qualifié de «maladie de longue durée», ajoutant: «Tous à Chelsea souhaitent adresser nos sincères et sincères condoléances à la famille et aux amis de Peter.»

Cech, qui a dépassé le record de Bonetti à Chelsea avec 208 blanchissages en 2014, a publié sur Twitter:

Vraiment triste nouvelle pour tout le monde de la famille .FC ChelseaFC … R.I.P. «Le chat»… Légende https://t.co/W9j3Lmx1uG

– Petr Cech (@PetrCech) 12 avril 2020

Bonetti a disputé 495 matches avec Chelsea, un record battu uniquement par Harris, qui le décrit comme le plus grand gardien de but du club et “un grand garçon”.

S’adressant à Sky Sports News, Harris a déclaré: «Il était d’environ 5 pieds 10 pouces, toujours aussi mince et acrobatique. Il a réussi des arrêts incroyables.

“Je ne frappe aucun des gardiens actuels mais je demande à n’importe quel supporter de Chelsea qui est là depuis un certain temps et je parie qu’ils diraient que le gardien numéro un à Chelsea est Peter Bonetti.”

John Terry, qui a fait 492 apparitions pour le club, à seulement trois de Bonetti, a déclaré qu’il était “absolument navré” d’entendre la nouvelle.

Terry a écrit sur son compte Instagram: «Absolument le cœur brisé. RIP Peter Bonetti – @Chelseafc LEGEND & HERO. Envoyer mon amour et mes condoléances à la famille de Peter en ce moment terriblement triste. Un vrai gentleman. “

Bonetti, surnommé «The Cat» pour ses réflexes et son agilité exceptionnels, a fait ses débuts à Chelsea à l’âge de 18 ans, gardant une première feuille blanche en mars 1960.

Harris et Bonetti étaient des coéquipiers de longue date, tout comme Bobby Tambling, qui a marqué 202 buts bleus, un record battu par Frank Lampard en mai 2013 seulement.

Ses sorts à Chelsea ont été ponctués d’un bref passage aux États-Unis avec St Louis Stars. Il a également eu des sorts avec Dundee United et Woking.

Bonetti a disputé sept matches avec l’Angleterre, y compris lors de la finale de la Coupe du monde de 1970, mais Gordon Banks a toujours été préféré.

Il était dans l’équipe gagnante de la Coupe du monde 1966, mais n’a pas joué, recevant tardivement une médaille de vainqueur en juin 2009.

Bonetti a été promu à deux reprises en première division avec Chelsea et a remporté la Coupe de la Ligue 1964-65, la FA Cup 1970 et la Coupe des vainqueurs de coupe UEFA en 1971.