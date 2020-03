“Les Libertadores ne font que commencer et il reste encore 4 matchs” »Pressfootball

Mardi 10 mars 2020

L’entraîneur de l’Université catholique a donné son avis après la défaite des «Croisés» contre América de Cali le deuxième rendez-vous de la Copa Libertadores. En outre, l’entraîneur argentin a souligné le match de Marcelino Núñez, qui a marqué le match nul transitoire à San Carlos de Apoquindo.

L’Universidad Católica n’a pas démarré la Copa Libertadores de la meilleure façon. Après avoir été battu par Porto Alegre International lors du premier rendez-vous, il a cette fois été battu à domicile par América de Cali. Sans points après deux dates, Ariel Holan a donné son avis sur l’actualité internationale de l’équipe «marginale».

En ce sens, l’entraîneur argentin était calme, commentant que «la coupe ne fait que commencer. Évidemment, cela ne commence pas comme nous l’aurions rêvé, mais il reste encore 4 matchs et vous devez les jouer. »

Concernant le développement du jeu, Ariel Holan a déclaré que «l’équipe rivale a battu en retraite et il nous a été difficile d’entrer avec le ballon propre en première mi-temps. La seconde moitié, nous avons commencé à très bien jouer, nous avons trouvé l’arrière des milieux de terrain. Avec leur objectif, encore une fois, nous avons eu une situation délicate, avec une équipe qui, s’il s’agit de se défendre et de contre-attaquer et de se mettre en avant, est très à l’aise. »

Interrogé sur la différence entre les performances de son équipe en Championnat National et en Copa Libertadores, l’entraîneur était sincère, commentant que «le tournoi local et la coupe ont des niveaux de difficulté différents, et nous savions au préalable que nous avions touché Un groupe très dur. Dans ce type de matchs, la marge d’erreur pèse, du fait de la hiérarchie des équipes rivales. »

Sur les complications que ce départ signifie, afin d’essayer le classement à la deuxième phase de la coupe, Holan a déclaré qu ‘«il n’occuperait pas le mot préoccupation, il parlerait du processus. Nous devons continuer de croître, car nous n’avons pas été suffisamment efficaces comme nous le voulions. »

L’entraîneur a également eu des mots pour le jeune pilote Marcelino Núñez, auteur du seul but de son équipe et qui a joué pour la première fois un match de Copa Libertadores. Dans cette ligne, l’entraîneur a déclaré que «Marcelino a joué sans aucune inhibition, a marqué un grand but et a lancé un autre tir de l’extérieur. Il a montré qu’il était très agressif et impliqué dans le jeu. »