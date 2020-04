Les ligues européennes ont fixé au 31 juillet la date limite pour terminer

Le nouveau calendrier européen du football prend progressivement forme. C’est le moment du dialogue et de la compréhension pour satisfaire toutes les parties impliquées dans cette fin anormale de la saison 2019/20 provoquée par la pandémie de coronavirus. De cette façon, Les ligues européennes ont promis de terminer leurs compétitions nationales au plus tard le 31 juillet et ainsi libérer le mois d’août pour les Champions et la Ligue Europa.

22/04/2020

Le à 19:06

CEST

SPORT.es

Lors d’une réunion télématique tenue ce mercredi entre l’UEFA, la CEA et les ligues, cette décision a été adoptée et ils ont également choisi de réserver le dimanche d’août au cas où quelqu’un aurait besoin d’une date supplémentaire pour terminer les championnats.

Ils fermeront début août les quatre tours à élimination directe doivent encore être résolus; Le Barça contre Naples (1-1 à San Paolo), le Real Madrid contre Manchester City (1-2 au Bernabéu), la Juventus contre Lyon (1-0 au Parc OL) et cela semble plus défini, le Bayern contre Chelsea (0-3 à Stamford Bridge).

Plus tard, selon «Sky Italia», les tours de quart de finale et de demi-finale se joueraient les 11 et 15 août et entre le 18 et le 22 août, respectivement. La finale serait marquée le 29 août. Quoi qu’il en soit, comme le SER Cadena SER l’a déjà annoncé de sources proches de la réunion, l’UEFA, l’ECA et les ligues n’exclut pas que certaines dates puissent changer ou même qu’ils ont choisi de jouer les séries éliminatoires d’un seul match.

Le Comité exécutif de l’UEFA vivra ce jeudi l’une de ses sessions les plus importantes de la dernière décennie, car il tentera de trouver les formules possibles, si les circonstances le permettent enfin, pour terminer les compétitions de la saison 2019-2020, à la fois nationale et Champions League et Europa League. Le sentiment unanime de l’exécutif est clair: essayer de terminer les compétitions 2019-2020, bien que certains pays (Belgique, Pays-Bas) Ils ont déjà annoncé la fermeture de leurs tournois nationaux.