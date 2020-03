Les ligues ne pouvaient pas se terminer au plus tard le 30 juin

Dans l’attente de la décision adoptée mardi par l’UEFA concernant ses compétitions interclubs et l’Eurocup; Il y a une limite avec laquelle toutes les ligues nationales telles que la Ligue espagnole, la Bundesliga, le Calcio ou la Premier League doivent travailler. Et cette date clé est le 1er juillet 2020. Date qui sera conditionnée à savoir si l’UEFA pourrait retarder la marge de la Coupe Euro aux ligues majeures pour terminer leurs tournois nationaux au plus tard le 30 mai, date initialement prévue pour la finale de la Ligue des Champions.

17/03/2020 à 09:35

CET

Ramon Fuentes

Ce jour-là, toutes les grandes compétitions nationales devraient se terminer dans le monde sauf initialement sur le marché chinois. L’explication est simple. Cette limitation est due au fait que le 1er juillet est le début de la première période d’enregistrement des joueurs de la FIFA. La fenêtre dite d’été, telle que définie à l’article 6 du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA.

Comme le deuxième dudit article établit bien“La première période d’inscription commencera après la fin de la saison et se terminera, en règle générale, avant le début de la nouvelle. Cette période ne devrait pas durer plus de douze semaines.” Concrètement, cette période s’étend du 1er juillet au 31 août. Et même dans le cas de la Premier League ces deux dernières saisons, la période de recrutement des joueurs de la compétition anglaise s’est terminée quelques jours avant le début de la Ligue. Une limitation qui disparaîtra pour la prochaine saison 2020-2021.

Ensuite, si nous ne terminions pas les ligues avant la date, nous nous retrouverions face à un scénario inexistant jusqu’à présent dans le football mondial

Pas tant parce que le marché s’ouvre avec la concurrence en jeu, quelque chose qui se passe dans la fenêtre d’hiver, mais parce qu’il y a beaucoup de joueurs qui terminent leurs contrats le 30 juin, puis légalement à partir du 1er juillet, ils seraient libérés des clubs avec ce qu’ils ont relation de travail jusque-là.

Cela comprend également ceux qui sont en prêt uniquement pour cette saison. Ensuite, à partir du 1er juillet, de nombreux joueurs pourraient refuser de continuer à jouer avec l’équipe qui a actuellement un contrat s’ils cessaient alors d’être liés selon leurs contrats à cette équipe. Dans la ligue espagnole, comme le reste des ligues, il existe des dizaines d’exemples de joueurs dans cette situation. Surtout les joueurs prêtés uniquement pour la saison en cours qui devraient retourner dans leur club d’origine à partir du 1er juillet de cette année.