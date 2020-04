“Les ligues professionnelles peuvent reprendre l’entraînement ce 2 mai”

Le football, après la pause provoquée par le coronavirus, entamera sa propre “désescalade” en Espagne à partir du lundi 4 mai prochain, lorsque, comme l’a annoncé mardi le Premier ministre, Pedro Sánchez, l’entraînement individuel des athlètes professionnels et fédérés sera autorisé.

C’est le premier pas vers le retour à “la nouvelle normalité” exprimée par le gouvernement et qui aura quatre phases avant la fin de la dernière fin juin tant que l’évolution de l’épidémie sera “maîtrisée en chacun” des territoires. “

Dans la phase zéro ou en préparation du plan de “désescalade”, des mesures pour l’activité des athlètes professionnels, y compris des footballeurs, sont envisagées pour la première fois.

Cette ouverture permettra aux clubs une “formation individuelle” Comme première étape pour reprendre ce qui serait une petite pré-saison avant le début de la compétition, qui n’a toujours pas de date prévue, même si elle devrait avoir lieu en juin et à huis clos.

Dans les phases annoncées par le gouvernement, dans les suivantes, la première, prévue pour le 11 mai, des centres performants seront ouverts “avec des mesures d’hygiène et de protection renforcées et si possible tour à tour” et des “formations moyennes” dans les ligues professionnelles seront autorisées.

Cette formation moyenne, dont il n’y a toujours pas de détails spécifiques, pourrait faire référence à des séances en petits groupes, comme le prévoit le protocole établi par LaLiga, qui détaillait également 15 jours de travail pour les footballeurs avant de reprendre la compétition avec la sécurité garantie pour les joueurs. , techniciens et employés.

La prochaine étape serait de permettre une formation collective et, enfin, de reprendre la compétition si l’évolution de la pandémie le permet. La dernière phase de la désescalade débutera le 8 juin pour un minimum de deux semaines jusqu’au 22 juin. Bien qu’il n’y ait pas encore de dates, à la fin de ce mois, le concours pourrait revenir.

Le dernier match officiel qui a été joué en Espagne avant le début de la crise causée par le coronavirus a été un report Eibar-Real Sociedad. Il a été joué le 10 mars avec un résultat de 1-2 pour l’équipe de Saint-Sébastien. Depuis lors, exactement 50 jours se sont écoulés sans jeux.