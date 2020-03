Les limitations causées par le coronavirus sont un défi pour les entraîneurs de fitness partout dans le monde

La situation actuelle avec le coronavirus aka Covid-19 est un défi pour les entraîneurs de fitness partout.

Pour ceux qui sont en pleine forme et qui ont la chance de ne pas avoir contracté ce terrible virus qui a touché presque toutes les familles du pays, les restrictions obligatoires imposées de ne pas quitter le domicile soulignent la réalité de la situation.

Les gens doivent s’adapter si Covid-19 va être battu; et clairement le moyen d’éviter la propagation du virus est de rester à l’intérieur. Moins il y a de contacts avec d’autres personnes, plus le risque de contracter un coronavirus est faible; et de le diffuser. Chacun a dû réévaluer ses priorités.

Et la seule chose qui est apparue au cours des dernières semaines, c’est que les gens acceptent maintenant que, dans le grand schéma des choses, le football se trouve en bas de l’échelle d’importance.

Le coronavirus a certainement tout mis en contexte. Par rapport à la perte de vies humaines, tout ce qui concerne les contrats, les primes et le parrainage est totalement inapproprié.

Cela contraste avec la décision du Real Madrid la semaine dernière d’utiliser le Bernabéu comme une installation de stockage et d’approvisionnement médical qui n’a pas reçu autant de publicité qu’il aurait dû.

Il en va de même pour le don du club annoncé par le président, Florentino Pérez, à la Communauté de Madrid afin d’acheter des fournitures médicales supplémentaires et sans oublier la contribution personnelle de Sergio Ramos au fonds de combat.

Nul doute que d’autres suivront. Alors que le football s’adapte à la suite du coronavirus, le message clair est venu de tous les artistes et joueurs qui ont participé au football et à la musique La Liga Santander Fest samedi soir. Tous étaient unanimes à exhorter les gens à rester à la maison (!) Et c’est là que les gens du fitness entrent en jeu.

Il y a quelques semaines, dans les pays où le verrouillage a été déclaré, les entraîneurs de fitness étaient soudainement confrontés à un nouveau défi: comment garder les joueurs en forme lorsque l’entraînement est confiné exclusivement à la maison pendant une durée indéterminée.

Se lever pour répondre au besoin de fournir des programmes d’entraînement personnalisés aux joueurs du monde entier a été quelque chose que les entraîneurs ont adopté avec enthousiasme. Les vidéos abondent de joueurs passant par des routines d’exercices à domicile sur les instructions des entraîneurs ou sous leur propre vapeur.

Grégory Dupont n’a pas perdu de temps pour faire jouer les joueurs du Real Madrid à des programmes personnalisés pour répondre aux besoins individuels; Pourtant, il est difficile de maintenir l’élan que vous obtenez uniquement lorsque vous vous entraînez dans des situations de groupe – mais quelque chose devait donner et ce n’est qu’une des façons dont tout le monde doit s’adapter.

Mais il ne s’agit pas seulement de garder les joueurs en bonne forme physique, bien que ce soit le but pour le moment. D’autres facteurs entrent également en jeu. Il y a l’aspect mental de l’entraînement à domicile et c’est là que le maintien de routines établies conçues par les clubs est important. Il en va de même pour la bonne nutrition; quelque chose qui pourrait facilement être ignoré si nous ne faisons pas attention.

Pourtant, incroyablement, certains clubs ont tenté de continuer à s’entraîner dans le climat actuel malgré les ligues suspendues.

Comme la situation a varié à travers le monde, la FIFPRO – l’Union mondiale des joueurs – a indiqué avoir été invitée à intervenir dans des pays où le football avait continué à être joué ou dans lesquels des clubs avaient tenté de s’entraîner tout au long de la crise.

Il a été question dans certains clubs européens de rester à cinq mètres des coéquipiers pendant les séances; qui a pensé à celui-là? Et qu’en est-il du risque de propagation ou de contraction du virus dans les zones changeantes, sous la douche ou au personnel médical lors de la gestion des blessures?

Qui va appliquer les sangles, ouvrir les complexes d’entraînement et préparer l’équipement?

La situation actuelle affecte également les personnes sous traitement et en réadaptation. La plupart d’entre nous auront déjà vu la vidéo de Marco Asensio frapper une balle au bord de la piscine dans son jardin et peuvent souligner que la situation d’Eden Hazard est postopératoire depuis quelques semaines après une opération de la cheville.

Dans ces scénarios, ce n’est pas seulement la forme physique qui peut être un défi, mais aussi pour garantir que les joueurs en cours de «réadaptation à domicile» utilisent les bonnes techniques.

Une chose qui ressort clairement est que les joueurs doivent désormais assumer une plus grande responsabilité pour leur propre forme physique; bien sûr aidé par les équipes médicales et de fitness, contrairement à l’inverse!

C’est une chose de discuter du football et de la forme physique, mais n’oublions pas que le côté grave de cette épidémie fait que le football, les blessures et la forme physique deviennent insignifiants.

Nous devons continuer à travailler pour limiter la propagation du coronavirus et c’est beaucoup plus important que toute autre chose à l’heure actuelle.