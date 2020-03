Les louanges excessives de Pity Martínez en MLS: “Quand il est arrivé, les yeux l’ont regardé”

Gonzalo Martinez, ancien footballeur de Rivière, restera dans l’histoire de l’équipe Millionaire pour deux raisons. Le premier, a obtenu le titre le plus important quand il faisait partie de la Copa Libertadores 2018 dans lequel l’ensemble dirigé par Marcelo Gallardo vaincu La bouche lors d’une finale inoubliable disputée Madrid. Et le second est qu’il était l’auteur du troisième but qui a condamné le résultat de cette conquête.

La pitié est allée au MLS Une fois 2019 commence, pour jouer dans le Atlanta United des États Unis. Bien qu’il ait abaissé son niveau et que l’on attendait beaucoup plus de lui, des louanges continuent d’apparaître. “Quand il est arrivé, les yeux ne l’ont regardé que”, a-t-il dit Franco Escobar, latéral gauche surgi des inférieurs de Newell´s qui est maintenant partenaire de l’ancien joueur de Rivière.

De plus, lors d’un dialogue avec Diario Olé, il a ajouté: “Ce n’est pas facile de s’adapter, mais nous l’avons souligné et il l’a fait. L’année dernière, il a très bien terminé, marquant des buts et étant important pour l’équipe.”

D’un autre côté, le défenseur qui a franchi la lèpre a évoqué la blessure de Josef Martinez, le buteur de l’équipe nord-américaine. “Cela nous a beaucoup frappé car il vous a assuré au moins 20 buts dans le championnat. Plus ce que cela a généré chez les rivaux, car ils étaient très conscients de leur position et les espaces nous étaient ouverts. C’est le football et ces choses, même si on n’en veut pas” “Entrez. J’espère que vous pourrez récupérer le plus rapidement possible. Cela vous met en colère car, si vous voyez la pièce, il semble que ce n’était rien et cela finit par être une blessure grave”, a-t-il déclaré à propos des ligaments cassés du Vénézuélien.

En ce qui concerne ses affaires courantes, il a déclaré: “J’ai choisi de venir à Atlanta parce que je voulais un endroit comme celui-là, où je pourrais trouver le bonheur et la tranquillité de jouer pour me sentir important dans une équipe. Année après année, je l’obtenais. Quand je suis arrivé, j’ai eu de graves blessures produit d’accidents qui m’ont arrêté pendant près de quatre mois. Mais Tata m’a donné confiance et tout s’est très bien passé, jusqu’à ce que j’aie fini de marquer deux buts en deux finales. “