Les loups et les Olympiakos se partagent le butin à Athènes alors que l’égalité est en jeu

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 9:54

Pedro Neto a valu aux Wolverhampton Wanderers un précieux match nul 1-1 aux Olympiakos à 10 en oubliant leur frustration d’être obligé de jouer au milieu de l’épidémie de coronavirus.

La frappe déviée du remplaçant a annulé le premier match de Youssef El Arabi en huitièmes de finale de la Ligue Europa à Athènes.

Le carton rouge de Ruben Semedo en première mi-temps dans le stade Georgios Karaiskakis, pratiquement vide, avait encouragé les Wolves au début, mais le match ne sera mémorable que dans les circonstances où il a été joué.

L’équipe de Nuno Espirito Santo revient de Grèce avec un résultat positif dans des circonstances exceptionnellement difficiles, bien qu’il n’y ait aucune garantie que le match retour de jeudi prochain se poursuive.

Avec en toile de fond une pandémie mondiale meurtrière, le patron Nuno a de nouveau critiqué la décision de jouer avant le match, le qualifiant d’absurde.

Les loups avaient fait pression sur l’UEFA pour reporter le match – un appel qui a été rejeté – après que le propriétaire de l’Olympiacos Evangelos Marinakis ait annoncé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus mardi.

Aucune équipe de l’Olympiacos n’a contracté le virus après des tests plus tôt dans la semaine, mais les loups étaient déconcertés d’être obligés de prendre ce qu’ils pensaient être un risque inutile.

Le voyage de la Roma à Séville et le match de l’Inter Milan avec Getafe étaient déjà terminés, mais les Wolves ont fait le voyage à Athènes à contrecœur.

Le jeu se jouait déjà à huis clos à cause de l’épidémie de Covid-19, bien qu’une quarantaine d’invités vocaux des hôtes se soient fait entendre.

Il y avait peu d’action précoce pour quelques-uns dans le stade, à part le coup franc précoce de Mathieu Valbuena qui volait directement sur Rui Patricio.

Voyez comment le match a progressé et obtenez toute la réaction des gros matchs via notre Live Center

Le match s’est joué au rythme de la pré-saison – les loups semblaient vouloir être n’importe où dans le monde mais à Athènes – mais ils ont reçu un coup de pouce après 28 minutes lorsque l’Olympiacos a été réduit à 10 hommes.

Les visiteurs se sont cassés rapidement et, alors que Diogo Jota se dirigeait vers la boîte, il a été retiré par Semedo.

Le défenseur a été immédiatement limogé par l’arbitre Clement Turpin et le coup franc suivant de Ruben Neves dévié.

Le licenciement n’a pas réussi à soulever les loups, cependant, et ils ont eu du mal à trouver une intensité devant les sièges vides.

Adama Traoré a tiré loin juste avant la pause, mais les Wolves ont pris du retard sur neuf minutes dans la seconde moitié.

Valbuena a coupé à l’intérieur pour trouver de l’espace et jouer à Guilherme, dont la première touche était exquise.

Le milieu de terrain a laissé Conor Coady debout, puis a traversé pour El Arabi – qui a marqué pour éliminer Arsenal au dernier tour – pour tirer parti de six mètres.

L’attaquant a désormais marqué lors de quatre de ses cinq dernières apparitions pour l’Olympiacos en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Les loups ont répondu et Jose Sa a sauvé intelligemment de Raul Jimenez après avoir été glissé par Neto avant que Neves ne se recroqueville de loin.

L’équipe de Nuno avait rarement regardé une menace auparavant, mais ils ont attrapé un niveleur chanceux après 67 minutes.

Joao Moutinho a touché un coup franc et le faible tir de 25 mètres de Neto a propulsé Andreas Bouchalakis au mauvais pied Sa et a valu aux Wolves un but décisif à l’extérieur.

C’était quelque chose que les visiteurs étaient heureux de régler après toute la confusion.