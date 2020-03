Les loups et Nuno n’ont pas de plafond de verre ni raison de se séparer

En décembre, Conor Coady a fait une interview avec Sky Sports dans lequel il a discuté de son rôle au milieu de la défense des Wolves. Coady est l’un des trois demi-centres à la base de la formation du Nuno Espirito Santo et, par rapport au reste de la Premier League, sa position est inhabituelle.

“Nous jouons d’une manière totalement différente des demi-centres normaux”, a-t-il déclaré à Adam Bate. «J’ai des moitiés centrales de chaque côté de moi et mon travail consiste à essayer de m’organiser autant que possible.»

La différence réside dans le point de départ profond de Coady. Avec le témoignage de John Ruddy, l’article a décrit comment la ligne arrière des Wolves doit être plus proche de Rui Patricio, pour compenser la tendance du gardien de but à jouer beaucoup plus près de sa ligne. En conséquence, les «actions défensives de Coady viennent – en moyenne – au moins cinq mètres plus près du but que tout autre défenseur des huit meilleures équipes».

Les statistiques, qui ont manifestement quelque peu changé depuis, l’ont décrit plus en détail. Au tournant de l’année, 70% des touches de Coady s’étaient produites dans sa propre boîte, la plus confortable de la division. Mais si cette dynamique a commencé sa vie comme une nécessité, alors elle a été adaptée en force. Coady avait également joué de loin les passes longues les plus précises de tous les défenseurs de la ligue, soit 42 de plus que Virgil van Dijk à la deuxième place.

C’est juste un petit détail et pourtant cela semble typique de ce côté. Les loups doivent être le rêve d’un analyste; ils sont pleins de toutes ces petites bizarreries tactiques et ils semblent avoir été assemblés avec autant de soin.

Ce qui est également intéressant – en particulier pour une équipe qui a une chance très réelle de se qualifier pour la Ligue des Champions – est qu’elle n’a pas été construite de manière évidente. Au lieu de cela, ils sont pleins de joueurs qui ont dû déverrouiller et adapter leur potentiel. Coady en est un bon exemple, mais aussi Raul Jimenez, tout comme Adama Traoré, Matt Doherty et Diogo Jota.

L’équipe de Santo s’intègre. Ces pièces ont été sculptées d’une manière qui non seulement fait le meilleur usage de leur matière première, mais permet aux composants de s’insérer les uns à côté des autres. En conséquence, regarder les loups n’est pas comme regarder onze parties distinctes, mais plutôt comme regarder vers le bas sur une seule entité adaptative.

Crédit pour lequel, bien sûr, va à leur entraîneur-chef. Le stock de Santo n’a jamais été aussi élevé. Il aurait été dans la conversation pour succéder à Unai Emery à Arsenal. Il aurait dû faire partie de la pause de réflexion de Daniel Levy avant de se jeter sur Jose Mourinho. Et, à quelques exceptions près peut-être, il mériterait une interview pour presque toutes les élites européennes.

Le problème avec un bon stock, cependant, est qu’il est temporaire. Pour les entraîneurs dans la situation de Santo, il est toujours supposé qu’il s’agit d’un point de départ parfait qui, s’il est manqué, ne risque pas de revenir.

Eddie Howe pourrait trouver cela difficile. Il y a à peine six mois, il était le plus brillant et le meilleur du football anglais. Maintenant, alors que Bournemouth se débat désespérément et fuit des objectifs, son nom est en forte récession.

Dans le cas de Howe, c’est probablement juste. Pour tout ce qu’il a accompli à Dean Court, il reste le directeur de ce qui est toujours – en termes d’infrastructure – un club de championnat ou de Ligue 1 bas. Cela encadre sa réussite, mais cela souligne également que Bournemouth est déjà bien au-delà de ses capacités et qu’il lui reste peu de place.

Avec Nuno et Wolves, c’est plus compliqué – sommes-nous sûrs qu’il y a un meilleur endroit pour lui que Molineux?

Il vaut la peine de s’attarder sur les raisons pour lesquelles cet environnement fonctionne. La réponse réductrice consiste simplement à se référer à la liste des clients Gestifute et au patronage de Jorge Mendes. Mais si ce sont des facteurs – et ont été des avantages importants à la genèse de ce projet – ce type de relation n’a jamais offert de solution miracle.

Il suffit de demander aux fans de Blackburn Rovers à propos de Jerome Anderson. Et peut-être vous renseigner sur son fils Myles, aussi.

Dans ce cas, avec Fosun International et Mendes, les résultats ont été très ordonnés. Les loups ont en fait été très efficaces dans leur recrutement. Ils ont dépensé beaucoup d’argent, mais ils l’ont fait efficacement. Rétrospectivement, certains des accords qu’ils ont conclus ont été excellents: il y a Joao Moutinho pour 5 M £, mais aussi Leander Dendoncker pour 13 M £, Diogo Jota pour 14 M £ et Adama Traore pour 20 M £.

Si ces trois joueurs devaient quitter le club de sitôt, ce serait un énorme profit.

Mais la profondeur de leur repérage a également été impressionnante. Une partie de la raison pour laquelle Santo a été en mesure de construire quelque chose qui semble si «connecté» est parce qu’il a reçu les bons types de personnalité. C’est pertinent d’un point de vue technique, car ce sont des footballeurs flexibles qui se sont révélés faciles à développer, mais cela montre également comment cette équipe a relevé ses défis de plus en plus importants.

Les loups ont toujours l’une des plus petites équipes de la division, avec seulement dix de leurs joueurs de champ ayant commencé plus de 20 matchs cette saison. Avec la mouture supplémentaire de jeudi à dimanche de la Ligue Europa, ce n’est guère un fardeau partagé. Encore une fois, cependant, le fait est que la capacité collective d’un groupe de joueurs à faire face à des difficultés (fatigue, voyage, courts délais) dépend de leur caractère et, d’après ces preuves, l’architecture émotionnelle des loups a été particulièrement bien conçue.

Cela montre probablement aussi comment des défis plus subtils ont été traités. Pour les joueurs étrangers, le Black Country n’est pas la vente la plus facile. Wolverhampton n’est pas une ville particulièrement grande et n’est en aucun cas le choix d’un millionnaire. Le danger caché pour les loups était toujours qu’ayant donné à ces joueurs une plate-forme sur laquelle faire leurs noms, ils commenceraient à aspirer à plus avec le temps; pour les lumières d’une métropole et le salaire d’un superclub. La plupart d’entre eux partagent le même agent extrêmement puissant et extrêmement bien connecté, après tout, donc réaliser ces ambitions n’aurait pas été difficile.

Mais le succès sur le terrain n’a pas créé cette agitation et, en dehors des six premiers, c’est extrêmement rare. Même dans le top six, c’est inhabituel.

Cela aide à démontrer pourquoi les loups ne sont pas nécessairement un club avec un plafond de verre. Ou, au moins, c’est celui où il n’est pas encore évident où se trouve ce plafond de verre. C’est ce qui les différencie des autres dans cette situation. Ils n’ont pas de forme rigide. Avec les ressources de Fosun et le calibre des joueurs qui continuent d’arriver, cette définition est toujours en construction.

C’est aussi ce qui rend l’idée que Nuno Espirito Santo doit franchir une «prochaine étape» si discutable. Où serait-ce et pourquoi? Cela offrirait-il même une véritable amélioration de ses conditions de travail actuelles?

Il y a beaucoup à suggérer que ce ne serait pas le cas. Étant donné qu’il n’est probablement pas attrayant pour les vrais superclubs – ceux des strates de Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelone et Real Madrid – ses chances d’améliorer sa situation sont minces.

S’il avait été approché par Arsenal, par exemple, il aurait envisagé une opportunité offerte par un propriétaire désengagé, de gérer une équipe brouillée et avec le soutien d’un département de recrutement avec un dossier très, très mitigé.

Si – aussi improbable que cela puisse paraître – Manchester United devait lui offrir un emploi, alors ce serait un sans le soutien d’un directeur du football. Ce serait aussi dans un domaine du football où, comme le commentaire involontairement hilarant de Richard Arnold continue de le prouver, le sport n’est tout simplement pas la priorité.

Chelsea? Visa d’Abramovich. Tottenham? Prélèvement.

C’est la ligue la plus regardée au monde, mais il y a des dysfonctionnements partout. En fait, les vastes revenus de la Premier League semblent encourager ces failles et ces systèmes imprécis. Donc – oui – l’Angleterre propose des augmentations de statut et des salaires plus élevés dans les zones plus peuplées, mais la récompense en est souvent de tolérer des agendas mixtes et des structures de pouvoir qui sont façonnés par l’ego, la naïveté ou, dans quelques cas, un mélange nocif des deux.

Le contraire a fonctionné pour lui chez Wolves: la tranquillité, la clarté et l’absence de bruit.

L’argument pour quelqu’un comme Nuno Espirito Santo qui regarde au-delà des loups a des arguments convaincants. Mais le contrepoint est encore plus fort. Il a déjà tout ce dont il a besoin; au sein d’une organisation où tout semble réellement fonctionner; dans un club qui revient et qui grimpe encore.

Seb Stafford-Bloor est sur Twitter

