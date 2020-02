Ce jeudi 20 février 2020, nous annonçons le calendrier de tous les matchs aujourd’hui; aussi, des différentes ligues comme la Ligue MX, Ligue de Santander, Ligue 1 Movistar, Premier League, Super League argentine, Ligue des champions, Copa Libertadores, Coupe d’Amérique du Sud, Serie A italienne, Coupe de l’America 2020, Coupe d’Europe 2020, entre autres compétitions nationales et internationales.

Dans Depor nous vous montrons les horaires des Parties de Football et les canaux de transmission pour ne manquer aucun détail de l’engagement de votre préférence. De plus, le web suivra minute par minute certains matchs qui apparaissent dans la programmation du matchs aujourd’hui jeudi 20 février, à partir de votre site Web.

De même, il est bon de savoir que bon nombre de ces réunions peuvent également être transmises gratuitement et en toute sécurité via Facebook Live et différentes pages Internet pour que vous puissiez regarder le football en direct depuis votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile.

HEURES, CANAUX DE TÉLÉVISION ET APPLICATION MOBILE POUR VOIR LE SOCCER EN DIRECT

Ligue Europa

12:55 | Sporting CP vs. Ístanbul | ESPN Play

12:55 | Getafe vs. Ajax | ESPN Play

12:55 | Copenhague vs. Celtic | ESPN Play

12:55 | CFR Cluj vs. Séville | ESPN Play, FOX Sports 2

12:55 | Sorcières contre Manchester United | ESPN Play

12,55 | Ludogorest vs. Inter | ESPN Play, FOX Sports

12:55 | Eintracht Frankfurt vs. Salzbourg | ESPN Play

12:55 | Shakhtar Donetsk contre Benfica | ESPN +

15h00 | Rangers contre Sporting Braga | ESPN +

15h00 | Wolverhampton vs. Espanyol | ESPN Play

15h00 | Bayer Leverkusen vs. Porto | ESPN Play

15h00 | APOEL vs. Bâle | ESPN Play

15h00 | AZ vs. LASK Linz | ESPN Play

15h00 | Wolfsburg vs. Malmö | ESPN Play

15h00 | Rome contre Gent | ESPN Play

15h00 | Olympiakos Le Pirée contre. Arsenal | ESPN Play

Ligue des champions – Concacaf

20h00 | San Carlos contre. New York City | ESPN Play

22:00 | Olympia vs. Sondeurs de Seattle | ESPN Play

Coupe d’Amérique du Sud

17:15 | Emelec vs. Floraison | DirecTV Sports

17:15 | Toujours prêt contre Millionnaires | DirecTV Sports

19:30 | Le National contre Phoenix | DirecTV Sports

19:30 | Atlético Mineiro vs. Union Santa Fe | ESPN Play

Copa Libertadores

17h00 | Palestinien contre Guarani | beIN Sports

