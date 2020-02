Ce lundi 24 février 2020, nous annonçons aujourd’hui le calendrier de tous les matches; aussi, des différentes ligues comme la Ligue MX, Ligue de Santander, Ligue 1 Movistar, Premier League, Super League argentine, Ligue des champions, Copa Libertadores, Coupe d’Amérique du Sud, Serie A italienne, Coupe de l’America 2020, Coupe d’Europe 2020, entre autres compétitions nationales et internationales.

Dans Depor nous vous montrons les horaires des Parties de Football et les canaux de transmission pour ne manquer aucun détail de l’engagement de votre préférence. De plus, le web suivra minute par minute certains matchs qui apparaissent dans la programmation du matchs aujourd’hui lundi 24 février, à partir de votre site Web.

De même, il est bon de savoir que bon nombre de ces réunions peuvent également être transmises gratuitement et en toute sécurité via Facebook Live et différentes pages Internet pour que vous puissiez regarder le football en direct depuis votre téléphone portable ou tout appareil mobile.

HEURES, CANAUX DE TÉLÉVISION ET APPLICATION MOBILE POUR VOIR LE SOCCER EN DIRECT

Pérou – Movistar League 1

15h00 | Llacuabamba vs. Saint Martin | GOLPERU

20h00 | Alliance University vs. Cienciano | GOLPERU

Angleterre – Premier League

15h00 | Liverpool contre West Ham United | ESPN Play, ESPN 2

Allemagne – Bundesliga

14:30 | Eintracht Frankfurt vs. Union de Berlin | Bet365, DAZN

Portugal – Primeira Liga

14:30 | Gil Vicente contre. Benfica | ESPN, ESPN Play

Argentine – Super League argentine

17:40 | Défense et justice c. Chapelet Central | TNT Sports, fuboTV

19:45 | Union Santa Fe contre. Cordoue centrale | FOX Sports Premium Argentine

19:50 | Cordoue vs ateliers Ouragan | TNT Sports, fuboTV

Chili – Première division

16h00 | Curicó Unido – Colo-Colo | CDF Premium

18:30 | O’Higgins vs. Union espagnole | CDF Premium

Colombie – Première division

20:05 | Jaguars de Cordoue vs. Alliance pétrolière | Gagner du sport

Equateur – First A

19:15 | Technicien universitaire vs Aucas | GolTV Amérique latine

Paraguay – Division professionnelle

16h00 | Général Diaz c. Guaireña | Tigo Sports

18:15 | Sportivo San Lorenzo contre. Sportivo Luqueño | Tigo Sports +

