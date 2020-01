Les matchs d’aujourd’hui à la télévision, mardi 21 janvier: comment regarder et où suivre LIVE SOCCER | Carabobo vs. Université Copa Libertadores | Programmation TV Match en ligne | Résultats en direct | Horaires et tableau de bord | nnda nnrt International Soccer

Ce Mardi 21 janvier 2020 Nous vous montrons le calendrier de tous les matchs aujourd’hui; aussi, des différentes ligues comme la Ligue MX, Ligue de Santander, Ligue 1 Movistar, Premier League, Super League argentine, Ligue des champions, Copa Libertadores, Coupe d’Amérique du Sud, Serie A italienne, Coupe de l’America 2020, Coupe d’Europe 2020, entre autres compétitions nationales et internationales.

Dans Depor Nous vous informons des horaires des Parties de Football et les canaux de transmission pour ne manquer aucun détail de l’engagement de votre préférence. De plus, le Web suivra minute par minute de certains matchs qui apparaissent dans le calendrier de matchs d’aujourd’hui mardi 21 janvier, à partir de votre site Web.

En outre, il est bon de savoir que bon nombre de ces réunions peuvent également être transmises gratuitement et en toute sécurité via Facebook Live et différentes pages Internet pour que vous puissiez regarder le football en direct depuis votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile.

Université des sports Ce sera la première équipe péruvienne à faire ses débuts pour la Copa Libertadores. L’équipe commandée par Gregorio Pérez affrontera Carabobo du Venezuela en tant que visiteur et cherchera un résultat favorable pour fermer la clé à Lima.

L’équipe crème vient de jouer le tournoi d’été pour la Coupe San Juan 2020, où elle a battu l’ouragan 2-1 et perdu 2-0 contre Boca Juniors. De plus, il a affronté Cerro Largo pour Night Cream pour clore la pré-saison et arriver dans des conditions optimales au match officiel.

L’engagement commence à 17 h 15 et sera diffusé via FOX Sports 2.

HEURES, CANAUX DE TÉLÉVISION ET APPLICATION MOBILE POUR VOIR LE SOCCER EN DIRECT

Angleterre – Premier League

14:30 | Bournemouth AFC vs. Brghton Hove Albion | ESPN Play Sur

14:30 | Aston Villa vs. Watford | ESPN Play Sur, AVTV

14:30 | Everton vs. Newcastle United | ESPN Play Sur, ESPN 3

14:30 | Sheffield United contre Manchester City | ESPN Play Sur, ESPN 2

14:30 | Crystal Palace contre Southampton | ESPN Play Sur, Palace Player

15:15 | Chelsea contre Arsenal | ESPN Sud, ESPN Play

Italie – Coupe d’Italie

14:45 | Napoli vs. Lazio | DirecTV Sports

Portugal – Coupe de la Ligue portugaise

14:45 | Sporting Braga vs. Sporting CP | TUDNN, Sport TV 1

Copa Libertadores

17:15 | Carabobo vs. Université FOX Sports 2, Cône Sud

Brésil – Championnat de Carioca

14h00 | Madureira vs. Botafogo | PFC International

Brésil – Championnat de Mineiro

19:30 | Uberlandia vs. Atlético Mineiro | PFC International

France – Coupe de la Ligue

15:10 | Olympique Lyon vs. Lille | ESPN +, ESPN Play South

U 23 pré-olympique pour Tokyo 2020

18:00 | Chili vs. Venezuela | DirecTV Sports

20:30 | Colombie vs. Équateur | DirecTV Sports

