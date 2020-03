Ce mercredi 4 mars 2020, nous annonçons le calendrier de tous les matchs aujourd’hui; aussi, des différentes ligues comme la Ligue MX, Ligue de Santander, Ligue 1 Movistar, Premier League, Super League argentine, Ligue des champions, Copa Libertadores, Coupe d’Amérique du Sud, Serie A italienne, Coupe de l’America 2020, Coupe d’Europe 2020, entre autres compétitions nationales et internationales.

Dans Depor nous vous montrons les horaires des Parties de Football et les canaux de transmission pour ne manquer aucun détail de l’engagement de votre préférence. De plus, le web suivra minute par minute certains matchs qui apparaissent dans la programmation du matchs aujourd’hui mercredi 4 mars, à partir de votre site Web.

De même, il est bon de savoir que bon nombre de ces réunions peuvent également être transmises gratuitement et en toute sécurité via Facebook Live et différentes pages Internet pour que vous puissiez voir football en direct depuis votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile.

HEURES, CANAUX DE TÉLÉVISION ET APPLICATION MOBILE POUR VOIR LE SOCCER EN DIRECT

Angleterre – FA Cup

14:45 | Shefield Wednesday vs. Manchester City | ESPN Play, ESPN2

14:45 | Leicester City contre. Birmingham City | ESPN Play, Radio LCFC

14:45 | Tottenham vs. Norwich City | ESPN, ESPN Play

France – Coupe de France

15:10 | Olympique Lyon vs. PSG | GolTV Amérique latine

Allemagne – Coupe d’Allemagne

12:30 | Bayer Leverkusen vs. Union de Berlin | DirecTV Sports

14:45 | Eintracht Frankfurt vs Werder Brême | DirecTV Sports

Italie – Coupe d’Italie

14:45 | Juventus vs. Milan | DirecTV Sports

Espagne – Copa del Rey

15h00 | Mirandés vs. Real Sociedad | DirecTV Sports

Argentine – Super League argentine

17h00 | Vélez Sarsfield vsv. Godoy Cruz | fuboTV, TyC Sports

Bolivie – Première division

19h00 | Le plus fort contre San Jose | Tigo Sports

19:30 | Real Potosí vs. Pétrole oriental | Tigo Sports

Copa Libertadores

17:15 | Wilstermann vs. Colo Colo | FOX Play, fuboTV

17:15 | Tiger vs Palmeiras | FOX Play, Sport TV1

17:15 | Barcelone contre Indépendant de la vallée | ESPN, ESPN Play

19:30 | Junior vs Flamengo | FOX Play, DANZ

19:30 | Delfin vs. Olympie | ESPN, ESPN Play

19:30 | LDU Quito vs. River Plate | ESPN Play, FOX Play

19:30 | Guarani vs. Bolivar | FOX Play, beIN Sports

