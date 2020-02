Ce mercredi 5 février 2020, nous annonçons le calendrier de tous les matchs aujourd’hui; aussi, des différentes ligues comme la Ligue MX, Ligue de Santander, Ligue 1 Movistar, Premier League, Super League argentine, Ligue des champions, Copa Libertadores, Coupe d’Amérique du Sud, Serie A italienne, Pré-olympique U23 Tokyo 2020, Coupe de l’America 2020, Coupe d’Europe 2020, entre autres compétitions nationales et internationales.

Dans Depor nous vous montrons les horaires des Parties de Football et les canaux de transmission pour ne manquer aucun détail de l’engagement de votre préférence. De plus, le Web suivra minute par minute de certains matchs qui apparaissent dans le calendrier de Matchs du mercredi 5 février 2020, à partir de votre site Web.

De même, il est bon de savoir que bon nombre de ces réunions peuvent également être transmises gratuitement et en toute sécurité via Facebook Live et différentes pages Internet pour que vous puissiez regarder le football en direct depuis votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile.

▷ Copa Libertadores 2020: vérifiez tous les détails pour regarder les matchs en direct

▷ Copa Sudamericana 2020: horaire complet et guide TV pour regarder tous les matchs en direct

▷ VOIR LE FOOTBALL EN DIRECT: guide pour suivre les matchs en direct qui seront joués cette semaine

League Ligue des champions en direct: calendrier pour regarder tous les matches d’ici les huitièmes de finale

HEURES, CANAUX DE TÉLÉVISION ET APPLICATION MOBILE POUR VOIR LE SOCCER EN DIRECT

Italie – Serie A

14:45 | Lazio vs. Hellas Verona | ESPN et ESPN Play Sur

France – Ligue 1

13h00 | Toulouse vs. Strasbourg | Bet365, Viaplay Danemark et Viaplay Suède

13h00 | Reims contre. Nice | Bet365, Viaplay Danemark et Viaplay Suède

13h00 | Nîmes contre. Dijon | Bet365, Viaplay Danemark et Viaplay Suède

13h00 | Montpellier contre Metz | Bet365, Viaplay Danemark et Viaplay Suède

13h00 | Olympique Lyonnais vs. Amiens SC | ESPN Play Sur et Bet365

13h00 | Brest contre Bordeaux | Bet365 et ESPN Play North

13h00 | Saint-Étienne vs. Olympique Marseille | Bet365 et ESPN Play North

Angleterre – FA Cup

14:45 | Tottenham Hotspur contre. Southampton | ESPN, ESPN Play Sur et Spurs TV

Allemagne – Coupe d’Allemagne

12:30 | Bayer Leverkusen vs. Stuttgart | DIRECTV Sports

12:30 | Verl vs. Union Berlin | Bet365, Sky Sport 1 HD et Sky Sport 3 / HD

14:45 | Bayern Munich vs. Hoffenheim | DIRECTV Sports

14:45 | Sarrebruck vs. Karlsruher SC | Bet365, Sky Sport 1 HD et Sky Sport 5 / HD

Bolivie – Ligue de Football

14h00 | Santa Cruz vs. San Jose | Tigo Sports Bolivia

Amérique du Sud – Copa Sudamericana

17:15 | Miners of Guyana vs. Sportivo Luqueño | DIRECTV Sports

17:15 | Phoenix contre Le National | DIRECTV Sports

19:30 | National Athletic vs. Ouragan | ESPN Play et DIRECTV Sports

19:30 | Vasco da Gama vs. Pétrole oriental | DIRECTV Sports

Amérique du Sud – Copa Libertadores

17:15 | Cerro Largo vs. Palestinien | FOX Sports 1 Brésil et Sport 2

17:15 | Université vs Porteño Hill | SporTV, Sport 3, fuboTV et Fanatiz USA

19:30 | Le plus fort contre Atlético Tucumán | FOX Sports 1 Brésil, DAZN et Sport 2

19:30 | Guarani vs. Corinthiens | beIN SPORTS, fuboTV et Fanatiz USA

Argentine – Coupe d’Argentine

15h00 | Sunchales Union vs. Sportivo Belgrano

16h00 | Douglas Haig contre. Défenseurs de Belgrano

Mexique – Liga MX

21:30 | Necaxa vs. Monterrey | TUDN, TUDN Live, TUDN USA et fuboTV

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: