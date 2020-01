Les matchs d’aujourd’hui à la télévision, samedi 18 janvier: comment regarder et où suivre LIVE SOCCER | Programmation TV | Match en ligne | Résultats en direct | Horaires et tableau de bord | Premier League | LaLiga | Ligue MX | Super League argentine | Champions | Libérateurs | Amérique du Sud | nnda nnrt International Soccer

Ce Samedi 18 janvier 2020 Nous vous montrons le calendrier de tous les matchs aujourd’hui; aussi, des différentes ligues comme la Ligue MX, Ligue de Santander, Ligue 1 Movistar, Premier League, Super League argentine, Ligue des champions, Copa Libertadores, Coupe d’Amérique du Sud, Serie A italienne, Coupe de l’America 2020, Coupe d’Europe 2020, entre autres compétitions nationales et internationales.

Dans Depor Nous vous informons des horaires des Parties de Football et les canaux de transmission pour ne manquer aucun détail de l’engagement de votre préférence. De plus, le Web suivra minute par minute de certains matchs qui apparaissent dans le calendrier de matchs aujourd’hui samedi 18 janvier, à partir de votre site Web.

En outre, il est bon de savoir que bon nombre de ces réunions peuvent également être transmises gratuitement et en toute sécurité via Facebook Live et différentes pages Internet pour que vous puissiez regarder le football en direct depuis votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile.

HEURES, CANAUX DE TÉLÉVISION ET APPLICATION MOBILE POUR VOIR LE SOCCER EN DIRECT

Angleterre – Premier League

7:30 | Watford vs. Tottenham | ESPN Play Sur, ESPN 2

10:00 | Arsenal contre Sheffield United | ESPN Play Sur, ESPN 3

10:00 | Brighton & Hove Albion contre. Villa Aston | ESPN Play Sur

10:00 | Manchester City contre. Crystal Palace | ESPN Play Sur, ESPN 2

10:00 | Southampton vs. Wolverhampton | ESPN Play Sur, Wolver TV

10:00 | West Ham contre Everton | ESPn Play Sur, Everton TV

12:30 | Newcastle vs. Chelsea | ESPN Play Sur, ESPN 2

Espagne – Santander League

7h00 | Lift vs Deportivo Alavés | ESPN Sud, Sky HD

10:00 | Real Madrid contre. Séville | ESPN Watch Brésil, Sky HD

12:30 | Osasuna vs. Real Valladolid | Sky HD, Blue To Go Video Partout

15h00 | Eibar vs. Atlético Madrid | ESPN 2 Sud

Italie – Serie A

9h00 | Lazio vs. Sampdoria | ESPN South, ESPN Play South

12:00 | Sassuolo vs. Torino | ESPN Play Sur, ESPN 3

14:45 | Napoli vs. Fiorentina | ESPN Play Sur, Serie A Pass

Allemagne – Bundesliga

9h30 | Hoffenheim vs. Eintracht Francfort | Sky Sports Bundesliga

9h30 | Fortuna Dusseldorf vs. Werder Bremen | Sky Sports Bundesliga

9h30 | Mayence 05 vs. Freiburg | Sky Sports Bundesliga

9h30 | Augsburg vs. Borussia Dortmund | Sky Sports Bundesliga 1

9h30 | Cologne contre Wolfsburg | Sky Sport Bundesliga

Portugal – Primeira Liga

10:00 | Sporting Birds vs. Portimonense | Sport TV4

10h30 | Vitória Guimaraes vs. Santa Clara | Sport TV 1

13h00 | Tondela vs. Moreirense | Sport TV 1

15h30 | Beleneses vs. Vitória Setúbal | Sport TV 1

France – Coupe de France

14:55 | Nantes vs. Olympique Lyon | Eurosport 2 France

Angleterre – Championnat

7:30 | Queens Park Rangers contre. Leeds United | ESPN 3

10:00 | Birmingham City vs. Cardiff City | Ville de Cardiff

10:00 | Bristol City vs. Barnsley | Robins tv

10:00 | Derby Country vs. Hull City | Robins tv

10:00 | Huddersfield vs. Brentford | iFollow

Mexique – Liga MX, Tornero Clausura

18:00 | Monterrey vs. Morelia | ESPN Sports, FOX Sports 2

20h00 | Pachuca vs. Chivas Guadalajara | ESPN Sports, ESPN +

22:00 | Amérique vs UANL Tigers | DAZN, ESPN, ESPN +

