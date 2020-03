Ce samedi 7 mars 2020, nous annonçons le calendrier de tous les matchs aujourd’hui; aussi, des différentes ligues comme la Ligue MX, Ligue de Santander, Ligue 1 Movistar, Premier League, Super League argentine, Ligue des champions, Copa Libertadores, Coupe d’Amérique du Sud, Serie A italienne, Coupe de l’America 2020, Coupe d’Europe 2020, entre autres compétitions nationales et internationales.

Dans Depor nous vous montrons les horaires des Parties de Football et les canaux de transmission pour ne manquer aucun détail de l’engagement de votre préférence. De plus, le web suivra minute par minute certains matchs qui apparaissent dans la programmation du matchs aujourd’hui samedi 7 mars, à partir de votre site Web.

De même, il est bon de savoir que bon nombre de ces réunions peuvent également être transmises gratuitement et en toute sécurité via Facebook Live et différentes pages Internet pour que vous puissiez regarder le football en direct depuis votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile.

HEURES, CANAUX DE TÉLÉVISION ET APPLICATION MOBILE POUR VOIR LE SOCCER EN DIRECT

Angleterre – Premier League

7:30 | Liverpool contre AC Bournemouth | ESPN, ESPN Play

10:00 | Arsenal contre Jambon occidental | ESPN Play, ESPN2

10:00 | Crystal Palace contre Watford | ESPN, ESPN Play

10:00 | Shefield United vs. Norwich City | ESPN Play

10:00 | Southampton vs. Newcastle | ESPN Play

10:00 | Wolvverhampton vs. Brighton | ESPN Play

12:30 | Burnley vs. Tottenham | ESPN Play

Espagne – Santander League

7h00 | Eibar vs. Majorque | ESPN3

10:00 | Atlético Madrid vs. Séville | Sky hd

12:30 | Barcelone contre Real Sociedad | ESPN2

15h00 | Getafe vs. Celtique de Vigo ou | Sky hd

Italie – Serie A

9h00 | Gênes contre Parme | ESPN Play, Serie A Pass

9h00 | Turin vs Udinese | ESPN Play, Serie A Pass

12:00 | Atalanta vs. Lazio | ESPN Play, Serie A Pass

14:45 | SPAL vs. Cagliari | ESPN Play, Serie A Pass

Allemagne – Bundesliga

9h30 | Bayer Leverkusen | Sports de ciel

9h30 | Wolfsburg s. RB Leipzig | Sky Sports Bundesliga

9h30 | Hertha BSC contre Werder Bremen | Sky Sports Bundesliga

9h30 | Schalke 04 contre Hoffenheim | Sky Sports Budesliga

France – Ligue 1

11:30 | Strasbourg vs. PSG | ESPN, ESPN Play

14,00 | Nice vs Monaco | ESPN Play, ESPN3

14h00 | Dijon vs. Toulouse | Viaplay Denmark

14h00 | Angers contre. Nantes | Viaplay Denmark

14h00 | Metz contre Nîmes | Viaplay Denmark

14h00 | Reims contre. Brest | Viaplay Denmark

Portugal – Primeira Liga

10h30 | Tondela vs. Boavista | Sport TV1

13h00 | Vitória Setúbal vs. Benfica | ESPN Extra

18:00 | Belenenses vs. Famalicao | Sport TV Live

Argentine – Super League argentine

18:00 | Atlético Tucumán vs. River Plate | USA fanatique

18:00 | Boca Juniors contre. Gymnastique LP | FOX Sports

18:00 | San Lorenzo vs. Lanús | TyC Sports

18:00 | Argentinos Juniors contre. Chapelet Central | TNT Sports

18:00 | Indépendant vs. Cordoue centrale | TNT Sports

18:00 | Étudiants vs Course | TNT Sports

18:00 | Banfield vs. Ouragan | TyC Sports

18:00 | Vieux garçons de Newell | Godoy Cruz | TyC Sports

18:00 | Union Santa Fe contre. Vélez Sarsfield | TNT Sports

Bolivie – Première division

14h00 | Toujours prêt contre Bolivar | Tigo Sports

16:15 | Wilstermann vs. Atlético Palmaflor | Tigo Sports

16:15 | Blooming vs. Aurora | Tigo Sports

Chili – Première division

18:00 | Unión La Calera vs. Royaume de Coquimbo | CDF Premium

18:00 | Santiago Wanderers vs. Palestinien | CDF Premium

18:00 | Université du Chili contre. Everton | CDF Premium

18:00 | La Serena vs. Colo Colo | CDF Premium

18:00 | Iquique Sports | O’Higgins | CDF Premium

18:00 | Huachipato vs. Audax italien | CDF Premium

18:00 | U. Concepción vs. Cobresal | CDF Premium

18:00 | Antofagasta vs. Royaume Curicó | CDF Premium

18:00 | Catholique U. Union espagnole | CDF Premium

Colombie – Première division

16:05 | Une fois Caldas vs. Cali America | Gagner du sport

18:00 | Boyacá Chicó vs. Alliance pétrolière | Gagner du sport

18:00 | Medellin vs. Millionnaires | Gagner du sport

18:00 | Atlético Bucaramanga vs. Junior | Gagner du sport

Equateur – First A

12:15 | LDU Portoviejo contre. Dolphin | GolTV Ecuador

14:30 | Indépendant de la vallée vs. U catholique | GolTV Ecuador

18:00 | LDU Quito vs. Barcelone | GolTV Ecuador

USA / Canada – MLS

13:30 | Nouvelle-Angleterre c. Chicago Fire | ESPN Play

14h00 | Real Salt Lake contre New York RB | ESPN Play

15h00 | Dallas vs. Montréal | ESPN Play

15h30 | DC United contre Inter Miami | ESPN Play

17h00 | Toronto FC contre New York City | ESPN Play, ESPN2

19h00 | Atlanta United vs. Cincinnati | ESPN, ESPN Play

20h00 | SJ Earthquakes vs. Minnesota United | ESPN Play

20:30 | Sporting KC vs. Houston Dynamo | ESPN Play

21h00 | Colorado Rapids contre. Orlandy City | ESPN Play

22:00 | La Galay vs. Whitecaps de Vancouver | ESPN Play

22:00 | Seattle Sounders vs. Columbus Crew | ESPN Play

