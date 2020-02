Les matchs de la série A seront joués sans public par le coronavirus »

Lundi 24 février 2020

Le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a informé que six matches du 26 de Serie A se joueraient à huis clos, en raison du risque possible d’infection par le coronavirus. Parmi les rencontres sans public, il y a le duel crucial entre la Juventus et l’Inter.

Le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a annoncé qu’en raison du coronavirus, six matches de la date 26 de la Serie A se joueraient à huis clos. Après un conseil des gouverneurs, le représentant a annoncé la mesure.

Après une série de réunions, Spadafora a informé le public: «Suite aux demandes du monde du sport et considérant que l’interdiction des manifestations sportives ouvertes au public est maintenue dans six régions du nord de l’Italie, nous avons accepté le litige des matches à la porte fermé », a-t-il dit.

Parmi les rencontres qui se tiendront sans public, la rencontre vitale entre le sommet entre la Juventus et l’Inter, l’équipe du Chili chilien Alexis Sánchez, se distingue, qui peut être située à trois points de la «vecchia signora».

Il convient de noter qu’en Italie, 230 personnes touchées par la maladie ont été signalées, avec un total de sept morts.

Jeux fermés:

Juventus – Inter

Udinese – Fiorentina

Milan – Gênes

Parme – Spal

Sassuolo – Brescia

Sampdoria – Hellas Verona