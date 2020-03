Les matchs de quart de finale

Le Tournoi Ibai Llanos FIFA 20 a culminé son deuxième jour de compétition. Une journée au cours de laquelle se sont déroulés les huit matchs des huitièmes de finale, au cours desquels de grands matchs comme celui qui a eu lieu entre Lucas Pérez et Carlos Clerc, qui a fini par prendre les Alavés par 2-3.

21/03/2020

Loi du 22/03/2020 à 00:06

CET

Álvaro Hernández (@ AlvaroHdez13)

Ou le victoire écrasante pour Betis de Borja Iglesias face à Jason Remeseiro et son Getafe. Sergi Roberto Il allait jouer contre Eibar, mais à la fin cela ne pouvait pas être contesté et l’équipe d’armuriers représentée par Edu Expósito passer au tour suivant.

MATCHS FINAUX DES CHAMBRES DU TOURNOI IBAI

LEGANESE (AITOR RUIBAL) – ATHLÉTIQUE (GORKA GURUCETA)

ALAVÉS (LUCAS PÉREZ) – ATHLÈTE DE MADRID (MARCOS LLORENTE)

BETIS (BORJA IGLESIAS) – EIBAR (EDU EXPÓSITO)

VILLAREAL (MANU MORLANES) – REAL MADRID (MARCO ASENSIO)

Ce dimanche dimanche, le grand jour sera célébré avec les quarts, les demi-finales et la finale, qui peuvent être suivis ce lien à partir de 18h30.