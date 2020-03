Les matchs se jouent toujours en Angleterre

Au milieu de la panique incontrôlée générée par le coronavirus, les ligues européennes ont décidé de suspendre leurs matchs pendant au moins les deux prochaines semaines. Parmi eux, la Premier League et ses catégories inférieures. Bien qu’il semble que ce ne soit pas tout. Les matchs sont toujours joués en Angleterre et il a suscité l’indignation de nombreux dirigeants.

C’est l’équivalent de la cinquième division anglaise. La «Ligue nationale», pas pour ce week-end et les matchs se jouent. C’est le plus haut championnat amateur: “La Ligue nationale gardera sa compétition en cours d’examen constant et continuera de se conformer aux décisions du gouvernement “, a indiqué dans un communiqué la” Nations League “qui est également chargée de gérer les sixième et septième divisions anglaises.

Ce sont les clubs eux-mêmes qui finissent par décider de jouer ou non. L’affrontement qui a dû affronter York et Altrincham a été suspendu après la décision des deux clubs. Ils avaient des cas possibles de coronavirus parmi les membres des deux entités. Quelque chose qui remet en question la non-suspension des compétitions amateurs en Angleterre. Une vraie folie comme le prétendent certains des dirigeants de ces clubs.