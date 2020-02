Les mauvaises performances de Jesse Lingard causées par le manager, selon un journaliste

Jesse Lingard doit quitter Manchester United pour retrouver son meilleur niveau, selon Mark Critchley de The Independent.

Les fans, les journalistes et les experts ont tous été très critiques à l’égard des performances de Lingard cette saison, certains affirmant qu’il est le pire joueur à avoir jamais porté la chemise rouge.

Jesse Lingard est sans doute le pire joueur que j’ai jamais vu jouer pour mon club. Tant qu’il commencera, nous ne disputerons pas la fin de ligue de #ARSMUN #MUFC

– Unofficial Pundit (@ UnofficialPund1) 1 janvier 2020

Jamais comme les joueurs de United, mais Pereira et Lingard sont vraiment les pires joueurs que j’ai vus à United

Il n’y a que si longtemps que vous pouvez garder la bouche fermée.

Ils sont horribles

– UTFR 🇾🇪 (@ManUtd_HQ) 20 février 2020

La terrible performance de Lingard contre le Club de Bruges jeudi soir était sa 200e pour le club – un chiffre supérieur à ceux de Dwight Yorke, Eric Cantona, Ray Wilkins et Teddy Sheringham. Alors que beaucoup estiment que c’est un triste acte d’accusation sur l’effondrement du club dans la médiocrité ces dernières années, le journaliste pense qu ‘«aucun joueur n’atteint un tel point sans avoir le talent et l’application nécessaires pour réussir [at United] … C’est… une réalisation fière et louable. »

Critchley pense que Lingard est un bon joueur et que c’est le style de gestion d’Ole Gunnar Solskjaer qui est à l’origine de ses mauvaises performances.

“Cette idée omniprésente selon laquelle Lingard est un joueur pire que la majorité de ses coéquipiers est fausse”, écrit Critchley. “Il met en avant les 18 mois les plus difficiles de sa vie et de sa carrière et oublie les deux années et demie précédentes de progrès et de développement personnel sous Louis van Gaal et Jose Mourinho.”

“Solskjaer, en revanche, n’a pas réussi à obtenir le même niveau de performance.”

Le journaliste estime que le joueur de 27 ans doit quitter Old Trafford afin de réaliser son potentiel.

«Lingard… n’entre parfaitement dans aucun des systèmes préférés du Norvégien. Il y avait une fois une place pour la présence animée, énergique et travailleuse que Lingard était à son meilleur. »

«Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse plus être ce joueur. Mais pour qu’il retrouve cette forme, un dépaysement semble de plus en plus nécessaire. »

Mino Raiola, que Lingard a récemment employé à un moment où le super-agent est en guerre avec les Diables rouges, vise à aider Lingard à prendre cette décision.

Cela et la présence obsessionnelle de Lingard sur les réseaux sociaux ont encore plus alimenté le mécontentement des fans envers l’Anglais.

“Que vous pensiez qu’il est un joueur talentueux ou non, il devient de plus en plus clair qu’il a besoin d’un nouveau départ”, conclut Critchley. Et il reste peu de fans de Manchester United qui contesteraient cela.

