Les médias espagnols affirment que Celta de Vigo est accusé de Santos Borré

Selon le Diario AS, Celta de Vigo recherche un compagnon pour Iago Aspas et le point culminant n’est ni plus ni moins que Rafael Santos Borré, le buteur de River et de la Super League.

Le club espagnol sait qu’il doit faire un investissement solide pour garder les services de la Colombie, mais du millionnaire, ils ne sont pas disposés à le négocier, car il s’agit d’un équipement clé.

Sans aller plus loin, le club de Núñez a prévenu que la seule façon pour un joueur important de quitter est si une équipe vient et met la clause de résiliation.

River détient 75% du col colombien, tandis que les 25% restants proviennent de l’Atlético Madrid. L’équipe de Vigués a tenté d’acheter à l’Atlético Madrid la quatrième carte qu’elle possède, mais sans succès.

Ensuite, Si Celta veut s’asseoir et négocier avec River et prendre Borré, elle devra payer environ 30 millions d’euros. Allez-vous payer pour cela ou chercher ailleurs?