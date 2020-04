Les médias turcs ont assuré que Parme voulait Mauricio Isla »Press Soccer

Jeudi 23 avril 2020

L’équipe nationale met fin à son lien avec Fenerbahce à la fin de cette saison, et il n’y a toujours aucune certitude quant à sa continuité dans la zone d’Istanbul. Ainsi, certains médias turcs parlent déjà d’un intérêt de Parme pour le joueur chilien de 31 ans.

La carrière de Mauricio Isla en Europe continue d’ajouter des jours. Sans même avoir fait ses débuts dans la première équipe de l’UC, le «Huaso» s’est rendu en Italie pour rejoindre l’Udinese en 2007. Depuis, l’ailier n’a jamais quitté le vieux continent et est déjà à la recherche de son nouveau défi, une fois votre contrat avec le Fenerbahce turc terminé.

Selon divers médias de ce pays, avec des informations relayées par Radio Cooperativa, l’Italien de Parme tenterait d’embaucher Isla pour la saison prochaine. Le ‘Huaso’ termine son contrat avec Fenerbahce à la fin de la saison en cours, et il n’y a toujours aucun signe de la possibilité de prolonger le lien qui les unit depuis 2017.

Selon le média turc Tumspor, Fenerbahce attendra que le nouveau directeur sportif du club prenne la décision de continuer ou non à compter sur l’ailier chilien pour la nouvelle équipe de la saison prochaine.

De la part de Mauricio Isla, l’option d’aller à Parme signifierait retourner en Italie, le pays où il a vécu ses meilleures années dans le football européen, après ses séjours à l’Udinese entre 2007 et 2012, son passage à la Juventus entre 2012 et 2014, en plus de sa saison à Cagliari durant l’année académique 2016-17.