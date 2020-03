Les meilleures publicités de football

10. David Beckham et le fan de la Juventus – Pepsi

Après avoir échangé pour un match de Manchester United contre la Juventus, David Beckham, épuisé, demande un verre de son Pepsi à un petit garçon qui est à l’extérieur des vestiaires, en échange le garçon demande à la superstar sa chemise.

Ce qui se passe ensuite est aussi comique qu’imprévisible!

9. Pierre, papier ou ciseaux – Pepsi

Même marque, même jeu, cette fois, l’arbitre doit récupérer un Pepsi de la machine à soda dans les vestiaires, car chaque fois qu’il met une pièce dans la machine, un joueur différent prend sa soda, jusqu’à ce que finalement l’arbitre reste sans pièces à voler au début du jeu.

8. Le Brésil à l’aéroport – Nike

Publicité de Nike pour la Coupe du monde 1998. L’équipe brésilienne attend son vol pour se rendre en France, quand soudain Ronaldo sort un ballon Joga Bonito de ses bagages. Immédiatement après, Romario, Carlos, Juninho et Denilson apparaissent, contestant le ballon avec lui et échappant aux gardes de sécurité de l’aéroport.

7. Brésil vs Portugal, Olé – Nike

En 2004, Nike a publié un bijou. À quelques secondes d’entrer sur le terrain lors d’un match brésilien contre le Portugal, Luis Figo défie Ronaldo avec le ballon, un acte qui déclenche une lutte de dribbles et dribble entre les deux équipes à travers le stade que seul l’arbitre peut arrêter.

6. Écrivez l’avenir – Nike

Nike ne sait que s’améliorer. Cette fois dans sa campagne pour la Coupe du monde 2010, des personnalités telles que Drogbá, Cannavaro, Cristiano Ronaldo, Rooney, Ribéry, Ronaldinho, Donovan, Roger Federer, Homero Simpson et bien d’autres sont apparus, tous visualisant les succès de leur avenir, tout en ils jouent au football.

5. L’Argentine c’est l’Argentine – Quilmes

La marque de bière Quilmes connaît parfaitement l’idiosyncrasie argentine et en profite pour créer des publicités qui s’identifient aux gens. Dans cette publicité, ils montrent des Argentins idéalisant certaines choses de l’étranger, mais en même temps et sans que leurs personnages s’en rendent compte, des étrangers idéalisant quelque chose qui caractérise cette nation: leur passion pour le football.

4. Le polygraphe – Coca Cola

L’équipe mexicaine a eu tellement de défaites aux championnats du monde que les fans “ont cessé d’y croire”. Avant la Coupe du monde 2018, le polygraphe Coca Cola nous montre que les défaites n’ont pas d’importance, le Mexicain ne cesse de croire en sa sélection.

3. La Ligue des injustices – Televisa Deportes

Maxi Rodriguez, Wesley Sneijder, Landon Donovan et Histo Stoichkov ont quelque chose en commun: ils ont frustré le rêve du cinquième match de l’équipe mexicaine. Des années plus tard, ils seront désormais chargés de redonner confiance et espoir aux fans en vue de la Coupe du monde 2018 en Russie.

2. Mon ami – Amstel

La marque de bière a découvert ce qui unit tous les Espagnols dans le monde: le gardien de but à qui l’équipe a marqué 12 buts. Avec cela, ils parviennent à faire une analogie comique et en même temps émotionnelle de l’union nationale.

1. José + 10 – Adidas

José +10. La publicité Adidas avant la Coupe du monde 2006 où l’imagination d’un enfant jouant au football de rue a réussi à unir les stars du football d’hier et d’aujourd’hui, honorant son slogan de l’époque: rien n’est impossible.