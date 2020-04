Les meilleures recrues de l’Atlético de Madrid dans l’étape Simeone

Cholo Simeone a changé la mentalité de l’Atlético de Madrid. L’entraîneur, basé sur le travail et le jeu par match, a transformé les matelas en une équipe gagnante et, avec cela, de grandes signatures ont rejoint leurs rangs.

1. David Villa

L’Atlético de Madrid n’a pris aucun risque lors de la signature de David Villa. Tout le monde savait de quelles pâtes l’attaquant était fait. De plus, le prix était une bonne affaire. El Guaje a quitté Barcelone pour seulement 2,10 millions d’euros.

2. José María Giménez

Un succès pour la direction technique de l’Atlético de Madrid. José María Giménez est arrivé dans la saison 2013/14 du Danube. Il était encore très jeune, presque personne ne l’avait découvert. Ils l’ont signé pour 900 000 euros. Aujourd’hui, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde.

3. Jan Oblak

Une autre découverte de la direction technique du Cholo Simeone. Le gardien de but avait terminé une bonne saison à Benfica, mais très peu imaginaient qu’il pourrait devenir le meilleur but du monde.Il est arrivé à l’Atlético de Madrid pour 16 millions d’euros.

4. Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est arrivé à l’Atlético de Madrid en 2014 et, avec le temps, est devenu une idole des fans, bien que tout se soit mal passé avec son départ pour Barcelone. Le Français a grandi aux côtés du sien et est devenu l’un des meilleurs footballeurs du monde.

5. Vitolo

La signature la plus controversée de l’Atlético de Madrid. Les matelas ont été interdits de signer et ont réussi à gagner la victoire dans une opération qui ne s’est pas bien passée à Séville. Avant d’habiller les rayures rojiblancas, il a joué une demi-saison en prêt à Las Palmas.

6. Rodrigo

La perle a été de courte durée à l’Atlético de Madrid. Les fabricants de matelas l’ont signé après avoir triomphé à Villarreal pour 25 millions. Le footballeur a pris le contrôle du milieu de terrain de l’Atlético de Madrid et seulement une saison plus tard, Guardiola l’a pris. Atleti l’a vendu pour 70 millions, soit plus du double de son prix.