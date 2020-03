Les meilleures vidéos de Joaquín pour s’amuser pendant la quarantaine

Nous avons été enfermés à la maison pendant plusieurs jours pour la mise en quarantaine et l’attente du jour où nous pouvons normalement sortir dans la rue devient difficile. Heureusement, il existe de nombreuses façons de se divertir et sinon, il y a toujours le grand Joaquin pour nous permettre de nous enfermer plus facilement. Voici quelques-unes des meilleures vidéos du joueur du Real Betis.

Amoureux du divertissement, dans la première vidéo on peut voir le joueur, danser, au rythme de la chanson ‘Bamboleo’ et verser de l’alcool sur les mains.

Dans le second, le joueur repasse, chante et porte un arc sur la tête, reconnaissant en chantant que la course des taureaux l’affecte.

Également célèbre pour ses blagues, le joueur en a profité pour mettre en ligne quelques vidéos sur ses réseaux sociaux dans lesquelles il apparaît racontant diverses blagues. Chacune des blagues est meilleure que la précédente.

