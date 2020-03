Les meilleurs buts de Barcelone en Liga de 2019-20 jusqu’à présent

Il faudra peut-être un certain temps avant de voir Barcelone de nouveau en action et atteindre les objectifs.J’ai donc décidé de revenir sur la saison jusqu’à présent et de choisir leurs meilleurs (enfin, mes préférés) objectifs de 2019-2020.

Tout cela s’est révélé un peu plus délicat que je ne le pensais à l’origine. Le Barça est confortablement le meilleur buteur de la Liga avec 63 buts en 27 matches, ce qui signifie qu’il y a pas mal de bonnes frappes qui n’ont pas fait la liste. N’hésitez pas à être en désaccord dans les commentaires!

Voici mon top 10 (sans ordre particulier):

Arthur n’est pas connu pour sa capacité à marquer des buts, mais il a trouvé un bouchon absolu lors de la victoire contre Villarreal en septembre. Le Barça menait déjà 1-0 lorsque le Brésilien disposait de trop de temps et d’espace et en battait un dans le coin supérieur à des kilomètres.

Un match serré au Wanda Metropolitano se dirigeait vers un match nul et vierge jusqu’à ce que Lionel Messi le remporte grâce à un but brillant avec quatre minutes de temps normal à jouer. Le GOAT a coupé le champ intérieur à partir de la droite, a échangé des passes avec Luis Suarez, puis a fait sauter le ballon devant Jan Oblak. Les applaudissements de Diego Simeone sur la ligne de touche ont ensuite tout dit.

Cet objectif entre en jeu pour deux très bonnes raisons. Le premier est la vision montrée par Messi d’envoyer Ansu au but avec une passe magnifique, et le second est la finition exquise du jeune pour le faire passer par les jambes d’Aitor Fernandez.

Le gardien Marc-Andre ter Stegen est la principale raison pour laquelle celui-ci fait la liste. L’Allemand a décroché sa première (!) Passe décisive de la saison alors que le Barça a pris les trois points au Colisée Alfonso Perez. Ter Stegen est sorti de sa boîte, a ramené le ballon vers le bas et a ensuite joué longtemps pour que Suarez traverse et arrose David Soria.

Vous pourriez probablement choisir l’un des objectifs de Barcelone dans ce jeu pour faire la liste (Carles Perez et Arturo Vidal l’ont presque fait, c’est sûr), mais je vais avec le deuxième de la nuit de Griezmann. Le Français avait déjà marqué son premier but pour le club à égaliser mais l’a surmonté avec un effort de curling brillant qui a volé dans le coin supérieur juste à l’intérieur de la surface de réparation.

Un autre jeu plein de buts brillants. Ousmane Dembele et Lionel Messi ont tous deux été sur la cible avec de grands efforts, mais Suarez obtient mon vote avec son effort acrobatique parce que les coups de tête sont mes favoris absolus.

Messi a marqué son 50e but de 2019 dans un style contre Alaves. Le capitaine a fait une petite course et était entouré de six joueurs d’Alaves quand il a bouclé un tir devant Fernando Pacheco à 25 mètres.

Celui-ci n’était que le deuxième de Frenkie de Jong de la saison, mais cela valait la peine d’attendre et il est venu dans un grand match. Lionel Messi était le créateur, repérant la course du Néerlandais et dérivant une superbe balle qu’il contrôlait sur sa poitrine et poussait à la maison de près.

Il y a plus de grands buts dans cette grande victoire. Un gink Antoine Griezmann d’une autre passe décisive de Ter Stegen était sympa, trois superbes efforts de Lionel Messi étaient meilleurs mais encore une fois c’est Suarez qui obtient mon vote avec une roue arrière assez scandaleuse.

Plus de magie Messi au Camp Nou contre Eibar. L’Argentin a ouvert le score avec une superbe descente qui s’est terminée par une noix de muscade sur Anaitz Arbilla et un petit coup d’éclat devant Marko Dmitrović. Il a ensuite marqué quatre points pour assurer la plus grande victoire du Barça sous Quique Setien jusqu’à présent.

Il y avait beaucoup plus de buts qui auraient pu faire partie de la liste (je n’ai inclus aucun coup franc de Messi par exemple), alors n’hésitez pas à me faire connaître votre objectif préféré de la saison jusqu’à présent dans les commentaires ci-dessous.