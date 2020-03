Les meilleurs défenseurs de l’histoire de la Liga

1. Jesús Garay

Jesús Garay a défendu les couleurs des maillots Athletic et Barcelona tout au long de sa carrière de footballeur. On se souvenait toujours de lui à San Mamés. La tribune nord a été construite avec l’argent de son transfert à Barcelone (5 millions d’euros).

2. José Antonio Camacho

José Antonio Camacho a développé presque toute sa carrière sportive dans les rangs du Real Madrid. En tant que professionnel, il ne portait pas un an la meringue élastique, celle de ses débuts avec Albacete. Un défenseur central d’avant, dur et infatigable. Caractère pur.

3. Andoni Goikoetxea

Andoni Goikoetxea est entré dans l’histoire pour sa ténacité et la célèbre entrée qui a blessé Maradona, mais le Basque était bien plus que cela. Central rapide avec un grand sens tactique. De plus, c’était un danger dans le ballon arrêté.

4. Rafael Gordillo

Rafael Gordillo est le seul joueur espagnol qui figure parmi les 30 meilleurs joueurs du 20e siècle selon France Football. Arrière gauche, bien que sa qualité lui ait permis de jouer à l’extrémité gauche. Il a passé sa carrière sportive au Real Betis et au Real Madrid.

5. Ronald Koeman

Ronald Koeman est l’un des meilleurs défenseurs de la compétition espagnole. Le Néerlandais est l’auteur du but de la première Ligue des champions de Barcelone. Avant son temps, il a été l’un des premiers défenseurs à assumer des tâches de contrôle et de distribution pour le match.

6. Manolo Sanchís

Manolo Sanchís est bien plus que sa liste de courses. Il a grandi dans la carrière du Real Madrid et a défendu l’élastique de ceux du Santiago Bernabéu tout au long de sa carrière. Capitaine éternel du Real Madrid, il a passé 18 saisons en équipe première.

7. Fernando Hierro

Fernando Hierro a hérité du brassard de capitaine de Manolo Sanchís et a honoré son prédécesseur. Eternal 4 du Real Madrid, a commencé comme milieu de terrain, mais a rapidement été reporté au centre de la défense. Centrale haute, rapide et tactique. En phase offensive, il avait un bon mouvement de balle.

8. Roberto Carlos

Roberto Carlos est, pour beaucoup, le meilleur arrière gauche de l’histoire. Le Brésilien a passé une grande partie de sa carrière au Real Madrid. Infatigable et puissant, il rejoint l’attaque encore et encore, mais recule toujours pour ne pas perdre sa position en défense. Il a quitté la bombe intelligente pour l’histoire du sport.

9. Carles Puyol

Carles Puyol est le dernier grand défenseur de l’histoire de l’Espagne. Un centre de l’avant, de caractère et de grossièreté, personne ne pouvait avec le requin. De plus, il avait une bonne balle dehors, car avant d’être central, il était extrême et latéral.