Les meilleurs défenseurs de l’histoire de River Plate

Nous nous souvenons des meilleurs défenseurs de l’histoire de River.

1. Daniel Passarella

Bien qu’il ait laissé une image terrible en tant que président (River est descendu avec lui), en tant que joueur, il était l’un des meilleurs de l’histoire de sa position. 7 titres et l’un des meilleurs représentants du club.

2. Roberto Perfumo

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du football argentin. River a eu la chance de l’avoir et a laissé sa marque sur le club. Bien qu’il ait fait les inférieurs dans le Millionaire, il a fini par aller au Racing et est finalement revenu pour clore sa carrière.

3. Oscar Ruggeri

Il avait la particularité qui venait de Boca. Un autre des grands défenseurs de l’histoire du football argentin. Champion du monde avec l’équipe d’Argentine, a également remporté les Libertadores et l’Intercontinental avec le millionnaire. Un vrai crack et l’un des meilleurs de sa position.

4. Roberto Ayala

Il est arrivé à River en 1994 et a été champion. Il a eu une carrière consacrée dans le football européen tout au long de sa carrière et a également brillé dans l’équipe argentine. Un grand joueur avec toutes les lettres et un excellent footballeur qui a laissé sa marque.

5. Jonatan Maidana

Le plus contemporain de la liste. C’était à son tour de descendre, mais cela faisait partie de la reconstruction. Il est monté, a remporté deux Copa Libertadores, plusieurs titres et est resté une idole du club. Les fans l’aiment et il l’a mérité sur le court.