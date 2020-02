Les meilleurs experts et journalistes critiquent les récentes performances d’Anthony Martial

L’attaquant de Manchester United Anthony Martial a fait l’objet d’un examen minutieux ce week-end après une autre performance terne contre les Wolves.

L’ancien attaquant anglais Alan Shearer a déchiré le Français, écrivant dans The Sun «Il a juste l’air indifférent. Je n’ai jamais l’impression qu’il aime jouer au football. »

Shearer fait valoir que Martial doit faire plus de travail hors du ballon, disant que ce rôle ne consiste pas seulement à marquer des buts. Vous devez également amener vos coéquipiers dans le jeu et faire beaucoup de course pour entrer derrière les défenseurs. »

«Vous regardez son langage corporel et il dit:« Je ne veux pas être un numéro 9 ».

Shearer a également déchiré Martial lors du match de la journée de la BBC, affirmant que Martial a “mieux fait, mieux tenir le jeu, amener les gens dans le jeu. Pousser trop facilement le ballon ».

L’ancien Red Paul Ince s’est également entretenu avec le Français en disant: «Je l’ai toujours appelé une boisson gazeuse… Vous ouvrez une canette, elle pétille et puis elle se met à plat».

Le journaliste respecté du Telegraph, Jim White, est également cinglant des performances récentes du Français. “Il ne fait pas de run, il ne sépare pas les défenses, il semble avoir une phobie au sujet de l’entrée dans la zone d’opposition” se plaint White. “Pendant ce temps, toute tentative de tenir le ballon avec le dos au but se termine généralement par la possession cédée et lui sur le gazon en vain appelant pour une faute.”

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a été forcé de défendre le joueur de 24 ans, en disant: «Eh bien, nous allons lui donner plus de soutien, lui donner du repos quand il le mérite, parce que s’il a ce repos,… si vous ne vous contentez pas y arriver une fraction de seconde, c’est une énorme différence, et je l’ai félicité, je me suis assis avec lui et je sais qu’il est fatigué. Mais White n’est pas convaincu par les excuses du Norvégien pour son joueur. “Il était difficile de comprendre, en le regardant samedi, à quel point Martial peut être épuisé étant donné que sa contribution au jeu est si limitée.”

Shearer et un autre ancien numéro 9 de l’Angleterre, Ian Wright, pensent que malgré l’arrivée d’Odion Ighalo, le moment est venu de donner à Mason Greenwood, 18 ans, une chance de mener la ligne contre Chelsea lors du prochain match des Red Devils.

«Il est jeune, passionnant et finisseur naturel. Après avoir regardé la dernière performance de Martial, soyons honnêtes, qu’ont-ils à perdre? », A déclaré Shearer. Wright est d’accord: «Je le jouerais… Absolument… Quand vous regardez comment Martial a joué dans ce jeu, je le jouerais maintenant, absolument.»