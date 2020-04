Les meilleurs mèmes du Round 6 de l’e-Liga MX

Tout indique que la participation de Pumas dans la e-Liga MX Ce serait positif, même, ils ont commencé avec trois victoires, mais ils ajoutent déjà le même nombre de défaites que les ont actuellement hors de la Liguilla.

Une autre équipe qui a passé la nuit au concours est Croix Bleue cela n’ajoute pas de points, une situation qui l’a amené à jouer dans la traditionnelle mèmes qui inondent les réseaux sociaux de semaine en semaine.

Après un démarrage complet, Santiago Ormeño il a perdu sa magie et est tombé pour la première fois dans le concours, tandis que Kevin Mercado Il a égalisé dans un match qui a été suspendu en raison de failles sur Internet, car il a assuré que son voisin lui volait son signal.

Du côté des gagnants se trouve Lion avec son invaincu, San Luis et Atlas présentés ci-dessus, en plus de Amérique qu’en dépit de quelques revers, il est de retour et sur la bonne voie pour être l’un des invités de la grande fête.

Si Rosales et Gutiérrez n’étaient pas partis, nous volerions déjà vers la finale de l’E-Liga MX pic.twitter.com/ToOiH7Pesd – Puma Analysis (@AnalisisPuma) 29 avril 2020

Laissez-le là pic.twitter.com/WeSbT9Zmv8 – eLiga MX Shitposting (@LigaMXShitpost) 30 avril 2020

Vous ne pouvez pas me voir pic.twitter.com/A06oKYWfoD – eLiga MX Shitposting (@LigaMXShitpost) 28 avril 2020

@LigaMXShitpost pic.twitter.com/3N5Su03YO5 – Cega Aguilar (@ cegaguilar56) 26 avril 2020

Croix bleue dans la ligue MX / Croix bleue dans la MX eLiga pic.twitter.com/pHIM5bkgo4 – eLiga MX Shitposting (@LigaMXShitpost) 25 avril 2020

JAJAJJAJAJAJJA BIG KEVIN MARKET .. “LE VOISIN ME CONNECTE ET VOLE MON WIFI” pic.twitter.com/OCB6VslDw0 – MIAM PIKI (@ Marioeagles1) 28 avril 2020

TERRIBLE NEWS! 😭🎮 Aujourd’hui, Santiago Ormeño a perdu son invaincu dans l’ELigaMX. Les grands tombent également … pic.twitter.com/yxN8LctYUK – Analystes (@_Analistas) 29 avril 2020

Ormeño à égalité, mais Ormeñismo reste invaincu. L’Amérique a perdu, TV Azteca est retournée à une conférence sur le divertissement et demain Santiago Giménez donne à Cruz Azul la première victoire, pour endormir mon peuple heureux. pic.twitter.com/ySvYvrlFWm – ElYisusAzul (@elyisusazul) 18 avril 2020

Caliente.mx vous offre les meilleures momies! 🤩 Inscrivez-vous et recevez un cadeau de 400 $ ➡ LIEN http://bit.ly/2RX485X