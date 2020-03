Les meilleurs moments de la Hollande dans l’histoire du Championnat d’Europe

1. Le premier championnat d’Europe

L’équipe nationale néerlandaise n’a participé à aucune des quatre premières éditions de la compétition continentale maximale par pays. Sa première a eu lieu lors du Championnat d’Europe 1976 en Yougoslavie avec le format demi-finale et finale. Les Néerlandais se sont inclinés contre la Tchécoslovaquie, qui finirait par prendre le trophée, par trois buts à un, mais atteindrait la troisième place en battant la Yougoslavie hôte 3-2.

2. Les demi-finales de 1988

Les Néerlandais sont tombés dans la première phase en 1980 et ne se sont pas qualifiés en 1984, mais quatre ans plus tard, ils montreraient à nouveau leur meilleur visage à l’ensemble du continent. La Hollande a atteint les demi-finales, où l’Allemagne hôte, Federal, a été mesurée et est sortie victorieuse. Les locaux étaient en tête du tableau de bord grâce à Matthäus, mais les buts de Koeman et Van Basten en 88 leur ont donné la passe pour la finale.

3. Champions en 1988

L’URSS, qui les avait déjà dépassés en phase de groupes, était leur rivale en finale et cette fois les orange étaient bien meilleurs. Ruud Gullit a avancé le sien et Marco Van Basten, avec l’un de ses buts de volley-ball les plus célèbres, a condamné le match, donnant le premier et le seul titre continental à son pays à ce jour.

4. La victoire sur la Yougoslavie en 2000

Quatre ans plus tard, les Néerlandais ont de nouveau signé un grand rôle en Suède, où ils ont atteint les demi-finales pour finir par tomber contre l’incroyable champion du Danemark aux tirs au but. Dans le 96, ils sont restés en quarts et en l’an 2000, déjà avec le format étendu, ils sont revenus pour atteindre les demi-finales, où ils sont également tombés sur les tirs au but. Cette année-là, la victoire contre la Yougoslavie en quarts de finale se souvient avec un triplé Kluivert, un doublé Overmars et un but en soi qui a complété le set.

5. La phase de groupes de 2008

La Russie a laissé de côté les Pays-Bas en quart de finale de l’Eurocup 2008, mettant ainsi fin à un rêve qui s’annonçait bien après une phase de groupes impeccable. Les tulipes ont été libérées en marquant trois buts contre l’Italie, quatre contre la France lors de la deuxième journée et deux autres contre la Roumanie pour certifier leur passe en premier groupe avec neuf points, neuf buts en faveur et un seul contre.