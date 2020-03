Les meilleurs peuvent également échouer

Marcelo Gallardo est le meilleur entraîneur de l’histoire de River. Les résultats l’indiquent. La romance avec le fan le prouve. La dévotion populaire l’élève avant tout. Mais cela peut échouer. Et échoue. C’est humain.

River a un vieux problème depuis au moins deux ans: le ballon s’est arrêté. Il souffre et beaucoup. Et cela ne le résout pas. Avec Maidana, je le contrôlais mieux. Depuis le départ de Jonathan, il a souffert et souffert. Et contre l’Atlético Tucumán, nous savions tous dans le précédent que la seule façon de déranger le doyen était peut-être de cette façon. Et il en fut ainsi. Et donc River a perdu la chance d’être champion.

“Presque tous les techniciens sont habitués à perdre plus que nous ne gagnons. Peu de privilégiés gagnent plus qu’ils ne perdent. Vous ne pouvez pas appeler l’échec à la défaite. Nous ne pouvons malheureusement pas le clôturer”, a déclaré Gallardo après la douloureuse chute. à Tucumán. Et il a raison. En tout. Personne ne peut rien jeter sur lui dans ce voyage qui l’a comme entraîneur. Nous échouons tous. Et lui aussi.

Vous devez maintenant récupérer rapidement de ce coup. Parce que aussi cette coupe a mal commencé et ça vient de perdre la finale contre Flamengo en trois minutes fatal. Trop dur ces coups qui pourraient être mortels pour d’autres, mais pour lui, ils font partie de l’enseignement. Et vous devez commencer à repenser une rivière qui semble avoir pris votre main à certains moments. Parce qu’il doit aussi continuer à apprendre, bien sûr.