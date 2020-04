“Les meilleurs sont Ter Stegen et Oblak”

Pau López, Gardien de l’AS Roma, s’est entretenu avec les coéquipiers de “La Gazzetta dello Sport” de la situation que vivent les joueurs face à la crise sanitaire des coronavirus. Il pense que si la compétition reprend, ils ont des options pour accéder aux postes de Champions League. Il a également exprimé son opinion sur d’autres collègues professionnels comme Alisson, Oblak et Ter Stegen.

Sa réponse sur la reprise de la Serie A et ses chances de succès ont été prudentes, car personne n’a de réponse claire sur la date de reprise de la compétition: “Avec douze matchs à disputer, nous pouvons nous qualifier pour la Ligue des champions, ne dépendra que de nous “.

Il a évité de se comparer à Alisson Becker, un exportateur rom, qui a réussi à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions avec l’équipe italienne après avoir éliminé Barcelone en quart de finale: “Aucune pression, Pau est Pau, Alisson est Alisson“

Enfin, il a donné son avis sur les meilleurs gardiens de but de la planète, López était clair: “Les meilleurs au monde aujourd’hui sont Oblak et Ter StegenL’exportateur d’Espanyol n’a eu aucun problème à montrer son admiration pour les gardiens de Barcelone et de l’Atlético de Madrid.