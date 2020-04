“Les membres C et D ne sont pas des travailleurs de seconde zone. Jouez-vous en juillet? Seulement si …”

NAPLES. Délégué pour le sud de l’ItalieAgence Wallpass, qui s’occupe des mandataires sportifs entre professionnels et amateurs, l’agent Massimo Vecchio parle à nos micros sur les sujets brûlants du moment dans le monde du football, entre la reprise des activités et la question des salaires.

MOT AU PROCURATEUR

“Dans l’autre vie, je m’occupe de l’économie (en plus d’exercer l’activité d’agent sportif) – a commencé le procureur – je tiens donc à souligner que nous pouvons rester ici à parler pendant des heures, mais si des associations comme la FIGC, l’AIC et l’AIAC n’ont pas la force de demander de l’aide et du soutien au gouvernement, je n’ai donc pas envie de trop blâmer les présidents. Il faut considérer qu’aujourd’hui une entreprise ne tire pas ses revenus des stades et du soutien des sponsors, avec des bols tout cela génère d’énormes difficultés et personne ne peut s’en laver les mains ».

LE RÔLE DES SYNDICATS

De nombreuses entreprises pourraient cependant profiter de ce moment délicat: «Difficile de tout demander aux Présidents, ce serait injuste, mais il n’est même pas correct de fermer les portes sans même chercher à trouver un accord avec les membres. L’État en ce sens peut aider le monde du football, mais ce dernier doit démontrer qu’il a la force de s’asseoir à une table et de demander certaines choses. – explique Vecchio – Qui est responsable de cette tâche? Je pense que ceux qui représentent les joueurs et les entraîneurs doivent aller dans cette direction, ces derniers devant faire pression sur ceux qui sont responsables pour assumer leurs responsabilités “.

PLUS DE CONSIDÉRATION

Nouvelles possibles entre Serie C et D, avec la quatrième série visant à terminer à tout prix la saison régulière sur le terrain: «Après avoir rompu les lignes en Lega Pro, le document est arrivé qui définit toutes les aides aux familles et aux professionnels. En général, cependant, il faut comprendre que tous ces gars, non seulement les travailleurs de Serie B, je n’aime pas mettre mon bec sur d’autres discours, mais les joueurs amateurs et de troisième série méritent plus de considération et de protection. ”

HYPOTHÈSE DE NUIT, SUR LE RÔLE DES AGENTS …

Dernier commentaire sur la reprise des championnats, quelqu’un aux étages supérieurs a spéculé pour jouer jusqu’à fin juillet: «Si la quarantaine totale devait se terminer le 18 avril, je pense que le championnat pourrait alors être clos fin mai. Juillet? Nous parlons d’être humain, jouer dans le Sud pendant les mois d’été est une pure folie. Vous pouvez peut-être penser à jouer la nuit, en modifiant un peu les règles, entre fin mai et juin comme cela se passe pour la Coupe du monde. – conclut l’agent – Aujourd’hui, il est impossible de faire des pronostics précis, peut-être pouvez-vous penser à jouer samedi et dimanche à 20h30, avec des gens qui seraient peut-être aussi en faveur de cette hypothèse. Tout le monde doit cependant être prêt à faire des sacrifices, mes clients se sont déjà montrés disponibles dans ce sens, mais en général, nous, procureurs, devons faire réfléchir les présidents, les associations et les footballeurs, même s’il sera difficile de trouver une pensée commune “.