Les mesures que Naples prend pour le coronavirus

Au milieu de la crise des coronavirus, avec l’Italie isolée et la série A paralysée, Naples prend déjà des mesures exceptionnelles pour préparer le match de la semaine prochaine contre le FC Barcelone au Camp Nou en Ligue des champions.

03/11/2020 à 13:50

CET

sport.es

Selon Gazzetta dello Sport, l’équipe de Gennaro Gattuso prépare de manière exceptionnelle la huitième de finale. L’équipe s’entraîne le matin avec sesions qui ne durent pas plus de deux heures et à la fin de la session, les joueurs devraient se rendre aux douches en petits groupes.

En outre, le club a demandé aux joueurs d’éviter de quitter la maison. Avec l’Italie en alerte pour le coronavirus, sNous avons recommandé aux joueurs de quitter leur domicile uniquement pour assister à l’entraînement. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une interdiction, le club demande que les consignes pour éviter d’éventuelles contagions soient respectées.

Cependant, oui, ils ont interdit aux joueurs d’aller au restaurant pour éviter tout contact avec plus de groupes. L’équipe napolitaine a modifié sa routine habituelle dans laquelle les joueurs mangeaient ensemble dans la ville sportive après l’entraînement. En ce sens, le le club conseille également aux joueurs de quitter les lieux dès que possible

Les mesures prises par le club suite aux recommandations du technicien et surtout celles du personnel de santé, Ils essaient d’éviter la contagion et, à leur tour, préparent le duel contre le FC Barcelone de la meilleure façon possible.